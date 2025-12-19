Celebra la Banda Sinfónica de la UAS la Navidad en el Paseo del Ángel

La Banda Sinfónica de la Universidad Autónoma de Sinaloa cerró con una velada única la temporada número 28 del Programa Miércoles de concierto al ofrecer el espectáculo “Navidad sinfónica”, para llenar así de magia y celebración el Paseo del Ángel.

Bajo la batuta de su director titular, el maestro Emmanuel Contreras Mejía, la agrupación tocó piezas populares de la tradición navideña de compositores tales como James Lord Pierpont, Leroy Anderson y Walter Afanasieff, entre ellos ‘Jingle bells’, ‘Navidad rock’ y ‘A merry christmas’.

La música de ‘Christmas on Broadway’ y ‘Christmas swing’ llevó al público a conectar con el verdadero sentido de la Navidad, y no podían faltar ‘All want for christmas is you’ y ‘A most wonderful christmas’ para impregnar aún más del espíritu decembrino la tarde de concierto.

La majestuosa presentación de las obras sinfónicas continuó con el clásico navideño popular ‘Sleigh ride’, así como ‘A holiday sing along’, para cerrar el programa con ‘Feliz Navidad’, recordando con ello una temporada en la que reina la alegría, la paz y el amor.

El director general de Extensión de la Cultura, Homar Arnoldo Medina Barreda agradeció al público que cada miércoles forma parte del programa en esta nueva etapa que se lleva a cabo en el corredor gastronómico del Paseo del Ángel, un punto de encuentro para la música, el arte y el talento universitario.

“Gracias a todos los participantes quienes hacen posible Miércoles de concierto, sobre todo al público, espero que disfruten de este concierto decembrino y desearles de parte de nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, una feliz navidad”, expresó