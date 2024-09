El programa arrancó con la Obertura sudamericana, de Merle J. Isaac, en la que se recrean piezas de música popular como Vamos, Maninha (de Brasil), El Tortillero (de Chile), El Choclo (de Argentina), ¡Ay, ay, ay! (Chile) y La Cumparsita (de Uruguay), interpretadas con soltura por los jóvenes instrumentistas.

Continuó con el tema Sa Música, de Jacob de Haan, quien recrea canciones de la Isla Mallorca, y luego Circles, de Brian Balmages, una pieza impresionista que recrea círculos auditivos, para luego pasar al Viejo Mundo con Una noche en Lisboa (Fantasía Alfacinha), con temas típicos de ese país y arreglos de Álvaro Reis.

México estuvo representado con la Fantasía oaxaqueña, de Víctor Rodríguez Jaime, en la que se pueden distinguir aires de la música popular tradicional de Oaxaca, para luego interpretar un popurrí de Grandes temas de grandes películas italianas, con extractos de obras musicales italianas con arreglos del compositor de scores cinematográficos John Cacavas.

Siguió con Danzas folclóricas cosacas opus 31, de Franco Cesarini, quien presenta arreglos a cuatro piezas tradicionales que son Kuban, our mother land; Dunya ran the ferry, I’d take a bandore y Unharness the horses, boy.

Y de vuelta a Latinoamérica, Fiesta tropical, con arreglos de Víctor López a temas como Oye como va, Cuando, cuando, El Cumbanchero y Brasil, para cerrar fortísimo con el popurrí Metal!, con arreglos para banda de Sean O’ Loughlin a piezas clásicas del rock metalero como Iron man, de Black Sabbath; Rock you like a hurricane, de Scorpions, The trooper, de Iron Maiden, y Crazy train, de Ozzy Osbourne.

Esta última pieza, que provocó el entusiasmo de los asistentes, forma parte de un futuro concierto con el que la Banda abrirá el próximo Festival Sinaloa de Rock 2024.