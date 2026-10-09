Celebra la música el guitarrista Jesús Serrano Huitrón con la OSSLA

El guitarrista Jesús Serrano Huitrón, ganador del Concurso Internacional de Guitarra Culiacán 2024, participó como solista con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes en Culiacán, el jueves, en el concierto “El brillo de las cuerdas”.

La velada musical, parte del Programa No. 5 de la Temporada de Otoño 2026 de la OSSLA, se realizó en el Teatro Pablo de Villavicencio. Contó con la batuta del director huésped Vicente Martínez Alpuente y fue organizada por el Instituto Sinaloense de Cultura.

Jesús Serrano Huitrón obtuvo el primer lugar en el Concurso Internacional de Guitarra Culiacán 2024. Este galardón lo ha posicionado como una figura relevante en la escena musical, permitiéndole presentarse con orquestas de prestigio.

La Temporada de Otoño de la OSSLA es un ciclo anual que presenta diversas producciones sinfónicas y solistas en Culiacán. Estas actividades son promovidas por el Instituto Sinaloense de Cultura y la Fundación Cultural de la Guitarra A.C.

La ejecución del solista demostró “seguridad, técnica y virtuosismo” al abordar los tres movimientos de la obra, logrando un equilibrio entre la guitarra y la orquesta, según informó el Instituto Sinaloense de Cultura.

El programa inició con la Polonaise de la ópera “Eugene Onegin” de Piotr Ilich Tchaikovsky. Esta pieza festiva y ágil sirvió de introducción para el solista invitado.