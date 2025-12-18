Celebra la Orquesta Sinfónica Juvenil del Isic la Navidad con música

La Orquesta Sinfónica Juvenil de la Escuela Superior de Artes “José Limón” ofreció su un concierto de Navidad, esta vez en el ágora “Rosario Castellanos” del Centro Cultural Genaro Estrada.

Bajo la dirección artística de Diego Rojas y con Erick Castro como director asistente, la Orquesta interpretó el mismo programa presentado con éxito hace una semana en el Jardín Botánico de Culiacán, el cual incluyó temas clásicos y modernos relativos a la Navidad.

Con el joven Héctor Sigifredo López Orrantia como concertino, la Orquesta abrió el programa con una selección de la Suite de El Cascanueces, de Piotr I. Tchaikovsky (1840-1893). Se escucharon los famosos temas “Marcha”, “Danza del Hada de Azúcar”, “Trepak (danza rusa)”, “Danza árabe”, “Danza china”, “Danza de los mirlitones” y el conocido “Vals de las flores”, para luego continuar con otro tema de esa misma suite, el hermoso “Pas de deux”.

Posteriormente, interpretaron el famoso y místico “Intermezzo”, de la ópera Cavalleria rusticana, de Pietro Mascagni (1863-1945), seguido del vibrante y alegre “Vals segundo”, de la Suite para orquesta de jazz No. 2, de Dimitri Shostakovich (1906-1975).

La fiesta musical continuó con dos temas del compositor norteamericano de música ligera Leroy Anderson (1908-1975), considerado por algunos como el mejor en su género, con las piezas “A Christmas festival” y “Paseo en trineo”. Para cerrar, la Orquesta interpretó la festiva “Conga del fuego nuevo”, del sonorense Arturo Márquez (1950-).

El público presente aplaudió cada una de las interpretaciones de los jóvenes alumnos de la Escuela Superior de Artes José Limón, ante el árbol de la Navidad que cada año instala la institución frente al Malecón Viejo.