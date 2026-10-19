$!Celebra Olimpia Chávez 40 años de trayectoria con una gala de folclor mexicano

La gobernadora Graciela Domínguez Nava entregó la distinción, mientras que Ana María Chávez otorgó una medalla a nombre del Instituto de Investigación de la Danza Mexicana.

Durante la ceremonia, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Sinaloense de Cultura (Isic), entregó a Chávez un reconocimiento por sus 40 años de trayectoria artística en la danza mexicana, disciplina en la que se ha desempeñado como bailarina, coreógrafa y directora.

La celebración, titulada Gala Folclórica, Homenaje a Olimpia Chávez, se llegó a cabo dentro del Festival Cultural Sinaloa 2026, con la participación de la compañía que dirige y la presentación de estampas dancísticas de diferentes regiones de México.

Olimpia Chávez, bailarina, coreógrafa y directora de la Compañía Folclórica Sinaloense, recibió un homenaje en el Teatro Pablo de Villavicencio, por cuatro décadas de trayectoria artística.

Claudia Apodaca, directora de Capacitación del Isic, dio la bienvenida y destacó a Chávez como una de las exponentes del folclor sinaloense y mexicano, además de reconocer su trayectoria como representante de la institución cultural.

Juan Avilés Ochoa, director general del Isic, señaló que la artista representa uno de los cuadros de danza folclórica más destacados del país, cuyo trabajo ha contribuido a llevar las tradiciones y la identidad sinaloense a escenarios internacionales.

“Ella representa uno de los mejores cuadros de danza folclórica en el país. No solamente de Sinaloa”, expresó, al recordar que las presentaciones de la compañía han permitido que públicos de otros países conozcan las expresiones culturales de la entidad.

Avilés Ochoa también destacó la importancia de reconocer la trayectoria de artistas y agrupaciones que han construido una relación con el público a lo largo de los años.

Una casa construida durante cuatro décadas

Olimpia Chávez agradeció la presencia de familiares, amistades, madres y padres de familia, así como de ex alumnos que la han acompañado durante su recorrido artístico y docente.

Reconoció al Isic como su casa, un espacio en el que ha crecido profesionalmente y donde ha desarrollado buena parte de su labor al frente de la Compañía Folclórica Sinaloense.

“Esta institución ha sido mi casa, que me ha visto crecer, en la cual conozco cada lugarcito de este teatro, de la Escuela de Arte, que han sido mi casa durante 40 años”, expresó.

También agradeció el respaldo que ha recibido para desarrollar los proyectos de la compañía y reconoció a quienes han contribuido a sostener sus actividades a lo largo del tiempo.

Además de su trabajo como directora de la agrupación, Chávez se desempeña como supervisora de educación artística de la región centro, labor que ha combinado con la docencia en escuelas primarias y en la Escuela de Arte José Limón.

Al hablar de su trayectoria, recordó sus propios años como bailarina sobre el escenario y la emoción de observar ahora a las nuevas generaciones durante sus ensayos.

“Cada uno de los niños y las niñas y los jóvenes que llegan a estar conmigo, desde los talleres hasta la compañía, siempre forman parte de esta persona que soy ahora”, dijo.

La artista agradeció también a las familias que han acompañado el desarrollo de los bailarines y a quienes han formado parte de las distintas etapas de la agrupación.

Un recorrido por las tradiciones de México

La gala comenzó con la proyección de un video dedicado a la trayectoria de la homenajeada y continuó con un programa que reunió música y danzas tradicionales de diferentes regiones del país.

La Compañía Folclórica Sinaloense presentó un Huapango hidalguense, seguido de la participación del Mariachi Juvenil Culiacán, que interpretó los temas No me sé rajar y El carretero.

Uno de los números fue Fiesta Mexicana en Jalisco, montaje realizado para la agrupación por el profesor Octavio Gutiérrez, director del Ballet Folclórico del municipio de Ensenada, con adaptación de Olimpia Chávez y Jair Padilla.

La estampa destacó el zapateado, la música y los trajes tradicionales de la región jalisciense, con el charro y los coloridos vestidos de las bailarinas como protagonistas de una expresión que combina raíces indígenas y herencia española.

El programa también incluyó un montaje dedicado a Baja California, realizado para la compañía por el profesor Héctor Aldana, con el baile calabaceado, una manifestación popular vinculada con la tradición vaquera de la región, particularmente con la comunidad de La Misión.

La música norteña acompañó esta parte del espectáculo con temas como Chaparra de mi amor y Flor de capomo. La gala contempló además un espectáculo dancístico de Tamaulipas Norte y la presentación de calabaceados de Baja California.