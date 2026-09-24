Celebra Sinaloa 30 años de Alas y Raíces con los rostros de sus infancias

Los rostros de 17 niños sinaloenses llegaron al Palacio de Bellas Artes como parte de una celebración nacional de los 30 años del programa Alas y Raíces, en una muestra que buscó representar, desde la perspectiva de las infancias, la diversidad de quienes habitan el país.
Ahora, las imágenes de esos niños forman parte de la exposición fotográfica “Aquí estamos” de Juan Carlos Cruz, que se inauguró en el Museo de Arte de Sinaloa, como parte de esta celebración. En ella aparecen alumnos del taller de Artes Plásticas que imparte la maestra Rosalí Sánchez, en la Escuela de Artes José Limón.
Jael Álvarez, coordinadora estatal de Alas y Raíces Sinaloa, explicó que el proyecto surgió a partir de la encomienda de realizar un taller que representara a las infancias y adolescencias de Sinaloa.
“Participaron 17 niños en el taller donde aprendieron herramientas básicas de fotografía, realizaron diversos ejercicios y posteriormente cada uno fue retratado por el fotógrafo Juan Carlos Cruz”.
De las fotografías realizadas, una fue seleccionada para representar al estado en la celebración nacional, en la que participaron todos los estados del país con una imagen dedicada a las infancias y adolescencias de sus respectivas entidades.
Para Álvarez, este ejercicio va más allá de enseñar una disciplina artística, como la fotografía, pues permite que niñas y niños reconozcan su propia voz, identidad y capacidad creativa.
“Para empezar, el niño se reconoce quién es y se reconoce como parte de una comunidad y que él tiene las capacidades creativas y es libre de hacer, de opinar”, señaló.
Alas y Raíces llegó a Sinaloa en abril de 1999 y desde entonces ha desarrollado actividades dirigidas a niñas, niños y adolescentes a través de distintos lenguajes artísticos.
Literatura, artes plásticas, fotografía, música, teatro y danza forman parte de las disciplinas que se trabajan mediante talleres y actividades diseñadas de acuerdo con las diferentes comunidades y grupos de atención.
El programa también trabaja con infancias en casas hogar y con adolescentes del Centro de Internamiento para Adolescentes, donde el maestro Alberto Bueno Beltrán desarrolla actividades desde 2009.
Álvarez Otáñez destacó que el trabajo artístico busca acercarse también a las escuelas mediante propuestas como Alas de Papel y talleres de creación literaria y patrimonio cultural.
Uno de los objetivos, dijo, es que las nuevas generaciones conozcan el patrimonio de sus comunidades y comprendan que forman parte de una historia que también les pertenece.
“Nos interesa muchísimo que los niños conozcan su patrimonio cultural y que ellos sean los defensores y que sepan que son los herederos de eso”, expresó.
Durante la celebración, la Banda José Rubio Quiñónez, que dirige el maestro Víctor Rubio López, y que es originaria de Mocorito, ofreció un concierto de música tradicional sinaloense.
Esta banda es parte del Sistema Estatal de Fomento Musical, impulsado por el Instituto Sinaloense de Cultura.