Celebra Sinaloa 30 años de Alas y Raíces con los rostros de sus infancias

Los rostros de 17 niños sinaloenses llegaron al Palacio de Bellas Artes como parte de una celebración nacional de los 30 años del programa Alas y Raíces, en una muestra que buscó representar, desde la perspectiva de las infancias, la diversidad de quienes habitan el país.

Ahora, las imágenes de esos niños forman parte de la exposición fotográfica “Aquí estamos” de Juan Carlos Cruz, que se inauguró en el Museo de Arte de Sinaloa, como parte de esta celebración. En ella aparecen alumnos del taller de Artes Plásticas que imparte la maestra Rosalí Sánchez, en la Escuela de Artes José Limón.

Jael Álvarez, coordinadora estatal de Alas y Raíces Sinaloa, explicó que el proyecto surgió a partir de la encomienda de realizar un taller que representara a las infancias y adolescencias de Sinaloa.

“Participaron 17 niños en el taller donde aprendieron herramientas básicas de fotografía, realizaron diversos ejercicios y posteriormente cada uno fue retratado por el fotógrafo Juan Carlos Cruz”.