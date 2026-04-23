Celebra Sinaloa el movimiento, inauguran el 39 Festival Internacional de Danza ‘José Limón’

En un ambiente de celebración y sentido artístico, inició el 39 Festival Internacional de Danza “José Limón”, una de las plataformas más relevantes del país dedicada a la difusión de la danza contemporánea. Inspirado en el legado del coreógrafo sinaloense que le da nombre, este encuentro reafirma su vigencia tras casi cuatro décadas de trayectoria, consolidándose como un espacio de diálogo entre creadores, intérpretes y públicos diversos.

En el primer día del festival la compañía Danza Visual de la CDMX presentó Noyollo Opus 52, en Mazatlán, mientras que en Culiacán abrió con la presentación de “Sinapsis”, dirigida por Patricia Marín.

El acto inaugural en Culiacán contó con la presencia de Juan Salvador Avilés Ochoa, director del Isic; Rodolfo Arriaga, director de Programación Artística; Claudia Fabiola Apodaca, directora de Formación y Capacitación; Sandra Vargas, coordinadora de la Licenciatura en Danza Contemporánea y Edilyn Zatarain,

Avilés Ochoa recordó que este proyecto nació en 1986 en la Universidad Autónoma de Sinaloa, impulsado por Héctor Chávez, y destacó a Sinaloa como un punto clave en la formación dancística, con escuelas tanto en Culiacán como en Mazatlán.

Señaló que el crecimiento del festival ha representado tanto retos como fortalezas para el Isic, consolidándose como un encuentro de carácter internacional.

Destacó los avances en materia académica, como la creación de licenciaturas y las alianzas con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, particularmente a través del diálogo con su directora, Alejandra de la Paz Nájera, con quien —dijo— se han sostenido acercamientos y a quien expresó su interés en recibir próximamente en la entidad.

Indicó que esta edición del festival inició de manera simultánea en Culiacán y Mazatlán, reafirmando su alcance estatal, y recordó que este encuentro se realiza en honor a José Limón, figura fundamental de la danza moderna, quien —señaló— “estaría orgulloso de ver la vigencia de este proyecto”.

En Mazatlán, la ceremonia de inauguración estuvo presidida por Carlos Alberto Zamora García, curador del festival; Mario Alberto Chávez Noriega, coordinador operativo del Isic zona sur; y por Oscar García Osuna, director de Cultura Mazaltán. Danya Moreno, princesa real del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 tuvo a su cargo la conducción del evento.

Oscar García hizo un llamado al público a convertirse en promotores activos del festival, destacando además el papel del Centro Municipal de las Artes como semillero de talento que proyecta artistas a nivel nacional e internacional.

Agregó que la programación del Festival Internacional de Danza “José Limón” contempla cuatro funciones gratuitas y dos funciones con costo, e invitó a la ciudadanía a asistir y respaldar esta oferta cultural.