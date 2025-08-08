Celebra su primer aniversario la Sala de Formación Lectora

Con más de 200 actividades de fomento a la lectura y la participación de unas 250 personas, entre artistas, talleristas, conferencistas y directivos, en su primer año de actividades, la Sala de Formación Lectora del Instituto Sinaloense de Cultura se convirtió en un espacio indispensable para la creación de lectores y divulgación de la cultura escrita entre el público general.

Encabezaron la celebración de aniversario, Juan Salvador Avilés, director General del Isic, Isaac Esparragoza Guerra, director de Bibliotecas y Salas de Lectura; así como Raúl Francisco Quiroz Millán, Jefe del Departamento de Salas de Lectura y Coordinador de la Sala de Formación Lectora.

Durante este tiempo se han desarrollado en horario matutino, talleres y cursos para niños mayores de seis años y jóvenes, estos a cargo de los promotores del Programa “Red de Lectores Sinaloa” como Valeria Ayala, Lizet Norzagaray y Nadezhda Quiroz.