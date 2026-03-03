Celebran a Gabriel García Márquez en el festival de Recoveco

En el mismo acto, entregó un paquete de libros de la Colección “25 para el 25”, que promueve el Fondo de Cultura Económica, y que incluye una obra inédita en México de García Márquez: “Operación Carlota”.

Al participar en la inauguración de la edición 24, Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Isic, destacó que la dependencia encargada de la cultura en Sinaloa siempre ha apoyado este evento y lo seguirá haciendo.

Libros, espectáculos con el Taller de Ópera de Sinaloa, con alumnos de Danza, talleres de teatro, poesía y de lectura, entre otras actividades llevó el Instituto Sinaloense de Cultura al Festival Cultural Gabriel García Márquez que se lleva a cabo en Recoveco.

Víctor Franco, quien recibiera un reconocimiento y se develará una placa en su honor, participó en el primer día de actividades.

Víctor Franco, quien recibiera un reconocimiento y se develará una placa en su honor, participó en el primer día de actividades.

El Isic participó con un stand de ventas de sus ediciones más recientes, a precios especiales, para que el público que asiste al festival, pero sobre todo los alumnos, puedan acceder a la literatura sinaloense de calidad.

Además, se tuvo la presencia de alumnos de la Licenciatura en Danza Contemporánea de la Escuela Superior de Artes José Limón, así como integrantes del Taller de Ópera del Isic, quienes dieron lustre al evento.

El presídium estuvo integrado además del director general del ISIC, por la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla; por el Director del CBTA 133, Jesús Antonio Soto Cota y el Presidente Municipal de Mocorito, Enrique Parra Melecio.

También por la Diputada Sthefany Rea Reátiga, coordinadora de la comisión de Cultura y Artes; Mario Hernández González, director General de la DGETAyCM; Rodrigo López Zavala, subsecretario de Educación Media Superior; Ana Rosa López Pimentel, encargada de Oficina de la DGETAyCM en Sinaloa; y la Síndica Procuradora de Mocorito, Karla Leticia Barrancas Medina.

Presentan libro “Opio y odio”, de Juan Esmerio Navarro

El primer evento literario del festival fue la presentación del libro Opio y odio, del escritor sinaloense, Juan Esmerio Navarro.

La obra reúne una colección de relatos que retratan con una excelente prosa, historias inspiradas que vivieron los chinos en el noroeste de México, concretamente en los estados de Sonora y Sinaloa.

El libro explora, a través de distintas voces narrativas, la experiencia de la comunidad china y sus descendientes, que incluyó periodos de persecución, migración forzada y finalmente el mestizaje en el noreste mexicano.

Fomentar la lectura

Guillermo Gallardo, coordinador General del Festival indicó que durante la semana se presentarán libros, habrá talleres de lectura, dibujo, pintura y escritura de minificciones y poesía, así como teatro y música.

El artista homenajeado de esta edición es el cantautor Víctor Franco, quien recibiera un reconocimiento y se develará una placa en su honor.

Toda la semana se mantendrá la venta de libros del Isic a cargo de Raúl Francisco Quiroz, jefe del Departamento de Salas de Lectura, mientras que el jueves de nueva cuenta la institución tendrá una nutrida presencia con la presentación de las novedades editoriales, con la participación de los escritores Jorge Chavarín y Alfredo Soto, coordinador por Adal García, jefe del departamento Editorial del Isic.

Habrá también, un taller de poesía para niños de primaria con el poeta Rubén Rivera, además de la presentación de su libro La canción del pescador.

En el mismo día participará la Compañía de Teatro de Calle del ISIC y el equipo de talleristas y cuentacuentos (Caimanero y Recoveco), auspiciados por el Programa Salas de Lectura, Biblioteca Owen y Red de Lectores, con la participación de Lizet Norzagaray, Nadezhda Quiroz y Silvia Bernal.