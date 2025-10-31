Celebran artistas del mundo el Día de Muertos

Con 172 artistas de Colombia, Cuba, Chile, Estados Unidos, India, Panamá, Portugal y México, la Universidad Autónoma de Sinaloa inauguró la Exposición Internacional de Artes “Una Fiesta Viva de México” en el marco del Celebración Universitaria Estatal de Día de Muertos.

En la Galería de Arte Frida Kahlo, decenas de asistentes presenciaron obras elaboradas por artistas nacionales e internacionales; un homenaje a los artistas colombianos Javier Mantilla Pinzón, Hernando Vergara y Ramiro Blanco; al igual que la exposición de maquetas “Memorias de un legado histórico: El panteón San Juan a sus 181 años” por alumnos y docentes de la Facultad de Arquitectura.

“Es una celebración muy importante para todos los mexicanos. Tenemos que preservarla, difundirla y dársela a conocer a los niños, a los jóvenes, adultos, porque la Universidad hace una tarea muy importante. Transmitir la cultura de generación en generación”, indicó el maestro Homar Arnoldo Medina, Coordinador General de Extensión de la Cultura.