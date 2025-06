La música fue la protagonista de la velada que tuvo lugar en el Centro Histórico de Mazatlán. Decenas de mazatlecos y turistas disfrutaron de la noche musical que desde hace 22 años prepara el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, para festejar el Día de la Música, que es el 21 de junio.

Cuatro escenarios de manera simultánea estuvieron ofreciendo por alrededor de seis horas un gran repertorio a los ahí presentes, quienes acudieron puntualmente a la cita.

Los espacios musicales albergaron diferentes sonidos y estilos musicales para todos los gustos. Más de 200 músicos e intérpretes regalaron a locales y visitantes un espectáculo al aire libre abarcando diversos géneros, desde clásica, rock, tropical, banda, hasta nuevos estilos musicales como el PiaNorteño, entre otros.

Los foros de expresión fueron: Plazuela Machado, Escenario del Recuerdo (Venustiano Carranza), Olas Altas Tropical y Banda (El Venadito) y el Escenario del Rock & Fusión (Olas Altas, Constitución y Mariano Escobedo).

En la Plazuela Machado se disfrutó de música contemporánea y clásica, con la actuación de la Camerata Mazatlán, Pop Concert, Xiranda y Los Moustros del Espacios Exterior, agrupación sinaloense la cual, recientemente se presentó junto a la DJ Mariana Bo en Culiacán, y compartió que planea lanzar un nuevo disco para este año compuesto por 12 temas inéditos, con un cambio de sonido, pero respetando su identidad.

Pop Concert de Mazatlán tomó el escenario y logró cautivar a la audiencia que de sentada o de pie recorrió palmo a palmo el exquisito repertorio compuesto por éxitos que abarcaron diversas épocas y géneros, temas icónicos como:”Angels” de Robbie Williams, “Rolling in the Deep” de Adele, “Die with a Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars, “Creep” de Radiohead,”Don’t Stop Believing” de Journey y “Dancing Queen” de ABBA, entre otros.

Xiranda, la agrupación de Guadalajara transformó el escenario en un crisol de culturas y ritmos. Durante una hora, la banda deleitó a un público entregado con su innovadora fusión de folclore mexicano y elementos de afrobeat, balcánica, árabe y otras sonoridades globales. La propuesta de Xiranda, conocida por su energía contagiosa y su invitación a la “rueda de danza”, no defraudó.

Desde los primeros acordes, los asistentes fueron arrastrados por la diversidad y alegría de los sonidos, creando un ambiente festivo que se mantuvo durante toda la presentación.

Numerosas personas que transitaban por las calles del Centro Histórico se detuvieron, atraídas por la originalidad y la vitalidad de la música, uniéndose espontáneamente a la celebración y demostrando el poder de Xiranda para cautivar a propios y extraños.

Los Moustros del Espacio Exterior dieron el gran cierre del Día de la Música en la Machado, la Plazuela vibró al ritmo del rock and roll y el estilo retro de los años 50 y 60 con su enérgica presentación.

Desde el primer acorde, la agrupación logró encender el ambiente, cautivando tanto al público local como a los numerosos turistas extranjeros que se dieron cita. Los asistentes disfrutaron de la potente ejecución de la banda. La música fue tan contagiosa que no tardaron en verse a varios entusiastas moviéndose al ritmo del rockabilly y el rock and roll.

Los Moustros del Espacio Exterior, conocidos por su estilo distintivo y su habilidad para conectar con la audiencia con éxitos como “Si me quieres” y “Chocolate”, ofrecieron un repertorio de sus temas más representativos y favoritos de sus últimas presentaciones, invitando al público a sumergirse en su electrizante universo musical.

Los Cryps, Un Viaje al Corazón del Rock and Roll

La banda Los Cryps inauguró el escenario con su espectacular música de los años 50 y 60, deleitando al público con su rock and roll en español e inglés. Temas como “Crazy Little Thing Called Love”, “Get Back”, “Suspicious Minds”, “Triste Luna” y “Fue en un Café” hicieron vibrar a los presentes, creando una conexión instantánea. Los músicos Carlos Vázquez, Iván Vázquez, Pablo Becerra y Jorge González, con reconocida trayectoria, demostraron una vez más por qué son un referente en la escena musical de Mazatlán, logrando que cada concierto sea único y especial.

La noche siguió con la Banda de Jazz del Instituto de Cultura: Talento Emergente, cuyo ritmo envolvente mostró el gran talento del Centro Municipal de las Artes. Interpretaron melodías como “All Blues”, “Softly as in a Morning Sunrise”, “Bad Bitch”, “Synth”, “Spain” y “Caravan”.

Estas piezas fueron ejecutadas con instrumentos de viento, madera, metal, percusiones, teclados y cuerdas a cargo de Viento madera: David Alberto Aguilar Velázquez; Metal: Aland Emmanuel (Trompeta), Percusión: Francisco Alonso López Trujillo (Batería), Javier Brito Arce (Vibráfono), Teclados: Cristian Yazid Sánchez Jasso (Piano), Mathew Alexander Martínez Méndez (Piano), Cuerdas: José Luis (Bajo y Violín), David Eduardo Cuadras Marcial (Violín y Guitarra), Antonio Lizárraga Lizárraga (Guitarra) , Guitarra y Arreglista: Gerardo Castro Sánchez.

El docente Omar Ríos, encargado de la banda, aprovechó la oportunidad para invitar a los jóvenes a unirse al CMA y formar parte del emocionante mundo del jazz.

Jorge Echeagaray y PiaNorteño

La noche se iluminó aún más con la participación del tenor Jorge Echeagaray y su Banda PiaNorteño, quienes encendieron los corazones del público con una majestuosa mezcla de géneros.

Abrieron el concierto con el éxito “Ramito de Violetas”. La multitud se entregó, compartiendo historias en redes sociales e iluminando el escenario con sus celulares al ritmo de la música.

Jorge Echeagaray y PiaNorteño continuaron con entrañables piezas como: “Piel Canela”, “Perfume de Gardenias”, “El Color de Tus Ojos”, “El Sauce y la Palma”, el “Corrido de Mazatlán” y cerrando con la icónica “El Sinaloense”.

El público interactuó en todo momento con el artista, demostrando su entusiasmo con gritos y fuertes aplausos que tocaron el corazón.

Al final del concierto el tenor Jorge Echeagaray junto a los talentosos músicos Juan Carlos Chavarría (Tuba), Hernán Salazar (Guitarra) y Pablo López (Pianista y Arreglista) se llevaron las palmas de la noche.

“Tenemos que Hablar”, cierre que conquista corazones

Para finalizar la velada musical en el escenario del Recuerdo, se presentó “Tenemos que Hablar”, una conmovedora mezcla de obra teatral y musical dirigida por el docente Eduardo Tapia. Con canciones que tocaron el alma y el espíritu, esta producción sacó a relucir el lado frágil y al mismo tiempo divertido del ser humano.

Las interpretaciones de Diana Parker, Gaby Gordian, Rode Ríos, Daniel Cortez, Martin Irigoyen, Regina Walter y Ángel F. Noriega cautivaron a la audiencia.También formaron parte de este gran elenco Lizbeth Carrizales, Omar Gutiérrez, Silvia Flores, Fátima Pinto, Fernando Osuna y Alonso Caro. Algunas de las melodías interpretadas incluyeron “Detrás de Mi Ventana”, “Eclipse Total del Amor”, “No Llega el Olvido” y “Así Fue”, entre otras. Esta agrupación del estudio Vocal Voce, que ha cosechado un gran éxito desde hace un año, logró una vez más conquistar los corazones de los asistentes.