Antes del inicio del desfile, Germán Méndez leyó un manifiesto- proclama para agradecer a todos los participantes como actores, directores, entre otros, quienes llegan de muy buen humor y van a presenciar durante cuatro días una obra que trata sobre el amor, la solidaridad, la amistad, la unión, la fuerza, resistencia, autonomía, la cual contiene muchas historias y varios escenarios, conflictos.

“Es una realidad y hay que reconocerlo que algunas de estas historias y obras dramáticas que presenciamos en nuestras ciudades ahí el amor y el compañerismo y la solidaridad muchas veces se convierten en acciones raras, incluso a punto de extinguirse, sin embargo, no podemos negar que estas escenas de miedo o de terror en un estado o en un país como en el que vivimos, que quizá no es el mejor o que quizá no es el que quisiéramos que fuera”, señaló.

“Pero estamos convencidos que la cultura, las artes, la ciencia y la educación son fundamentales para acabar, por lo menos para palear, para aminorar aquellas escenas y escenografías grotescas en las que ninguno de nosotros y nosotras quisiéramos estar o deseamos estar, menos quisiéramos actuar o participar en ese tipo de escenografías violentas, le apostamos al teatro, a la ciencia, a la cultura, al arte, porque son las humanidades las que nos ayudan a pensar y cambiar para el bien común de nuestros mundos personales, sociales, individuales y colectivos”.