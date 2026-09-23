Celebran el 495 Aniversario de Culiacán con espectáculo de Jero

Con el espectáculo “Juego a que te canto” de Jero, inició la celebración del 495 Aniversario de Culiacán, en la Escuela Primaria “Coronel Rodolfo T. Loaiza”.

El director general del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, Adolfo Plata Guzmán, formalizó el inicio de los trabajos conmemorativos ante estudiantes de la primaria ubicada en la colonia Tierra Blanca. Su participación fue en representación de la presidenta de la Ciudad.

La celebración busca fortalecer la identidad de los culiacanenses y reconocer la contribución de quienes construyeron la ciudad a lo largo de casi cinco siglos. Se enfoca en la importancia de conocer la historia local desde edades tempranas.

“Conmemorar los 495 años de la fundación de nuestra ciudad, con actividades culturales y espectáculos artísticos, nos fortalece como ciudadanos y nos da identidad como culiacanenses orgullosos de nuestra historia”, expresó Adolfo Plata Guzmán, director general del Instituto Municipal de Cultura Culiacán.

El funcionario indicó que es esencial para los niños conocer el origen de la ciudad y las historias de quienes la forjaron con esfuerzo y visión.

El espectáculo musical de Jero interactuó con la comunidad escolar, conformada por alumnos de todos los grados y sus maestros.

Durante una semana, del 23 al 29 de septiembre, se realizarán más de 80 actividades culturales, artísticas y cívicas. El programa incluye charlas, conferencias, danza, teatro, música, gastronomía, reconocimientos y concursos para toda la familia.