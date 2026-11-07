Celebran El Colegio de Sinaloa y la OSSLA sus aniversarios con una noche musical

Con una velada dedicada a la música sinfónica, El Colegio de Sinaloa celebró su 35 aniversario, en el marco de los festejos por los 25 años de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA), con un concierto que reunió a la comunidad cultural en el Teatro Pablo de Villavicencio.

Ante un recinto lleno, integrantes de la comunidad académica, invitados especiales y público en general disfrutaron de “Claroscuro del Piano”, noveno concierto de la Temporada Otoño 2026 de la OSSLA, que tuvo como protagonista al pianista canadiense Sheng Cai, acompañado por Gordon Campbell como director huésped.

La celebración comenzó con un acto protocolario en el que el director del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), Juan Salvador Avilés, recordó los orígenes de El Colegio de Sinaloa, creado mediante decreto el 30 de noviembre de 1991, con el propósito de reunir a sinaloenses destacados en las ciencias, las artes y las humanidades para compartir sus conocimientos con la sociedad.

Durante su intervención, destacó las aportaciones de quienes han formado parte de esta institución a lo largo de sus 35 años, entre ellos José Luis Ceceña Gámez, Raúl Cervantes Ahumada, Jesús Kumate Rodríguez, José Ángel Espinoza Aragón, conocido como Ferrusquilla, y el artista Antonio López Sáenz.

“He querido nombrarlos deliberadamente porque es justo recordar a quienes nos han dado y nos siguen dando orgullo de su trayectoria”, expresó Avilés al reconocer el legado de los integrantes del organismo.

El presidente de El Colegio de Sinaloa, el escritor Élmer Mendoza, destacó el talento y la tradición intelectual de sus integrantes, además de la labor de divulgación que realizan en universidades, escuelas y comunidades.

También hizo énfasis en los programas dirigidos a las nuevas generaciones, mediante los cuales buscan despertar el interés de niñas, niños y jóvenes por la ciencia, la investigación y el conocimiento.

Una noche de piano y sinfonía

Después de la ceremonia conmemorativa, el escenario fue ocupado por la OSSLA para interpretar un programa integrado por el Concierto para piano número 1, op. 23, de Piotr Ilich Tchaikovsky, y la Sinfonía número 2, op. 43, de Jean Sibelius.

Sheng Cai cautivó a los asistentes con una interpretación llena de matices y virtuosismo, especialmente durante la obra de Tchaikovsky, cuya intensidad musical provocó una prolongada ovación y solicitudes del público para escuchar una interpretación adicional.

Al frente de la agrupación, Gordon Campbell condujo a los músicos con precisión y sensibilidad, en una presentación que también evocó su vínculo con la historia de la orquesta, de la que fue fundador en 2001 y una figura importante en sus primeros años de consolidación.

De esta manera, “Claroscuro del Piano” reunió dos aniversarios significativos para la vida cultural de Sinaloa: la trayectoria de El Colegio de Sinaloa, dedicado a la promoción y divulgación del conocimiento, y el primer cuarto de siglo de la OSSLA, institución que ha contribuido a acercar la música sinfónica a distintos públicos de la entidad.