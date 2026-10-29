$!Celebran el Día de Muertos con homenaje a Pedro Calderón en Culiacán

El Instituto Sinaloense de Cultura conmemoró el Día de Muertos con la jornada cultural “Huellas del alma” en Culiacán. Se honró al maestro Pedro Calderón Castro mediante un altar, exposiciones plásticas, danza contemporánea y ballet en la Escuela Superior de Artes José Limón.

La celebración, realizada el miércoles 28 de octubre en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, inició a las 16:00 horas con la inauguración del altar dedicado a Calderón Castro y una exposición de trabajos de talleres de artes plásticas y visuales. Posteriormente, a las 17:00 horas, se presentaron números de danza contemporánea y ballet a cargo de alumnos de la institución.

Pedro Calderón Castro, nacido en 1950 en La Higuerita, Bachimeto, Navolato, y fallecido en 2006, fue reconocido como cantautor, guitarrista, compositor y productor radiofónico. Su legado incluye ser pionero de la enseñanza musical en Sinaloa, además de ser uno de los fundadores del área de música de la hoy Escuela Superior de Artes José Limón en 1975, entonces DIFOCUR. También fundó el Centro Rosarense de las Bellas Artes (CERBA) en 1999, proyecto que continúa la formación artística. Su labor abarcó la promoción de la canción social y el Canto Nuevo en México, con composiciones como “Tlatelolco 2 de octubre”.

Claudia Aodaca, directora de Formación y Capacitación del Isic, resaltó el significado del Día de Muertos como una de las tradiciones “más entrañables de México”, en la cual las familias y comunidades recuerdan a sus seres queridos. “En esta ocasión, el homenaje estuvo dedicado a Pedro Calderón Castro”, indicó Aodaca, quien recordó la trayectoria del artista como cantautor, compositor y maestro, así como su compromiso con la educación artística y la formación de nuevas generaciones.

Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Isic, subrayó la importancia de mantener vivas estas tradiciones y transmitirlas de generación en generación. Señaló que estas celebraciones reúnen a las familias y abren espacios para la creatividad y la expresión artística. Asimismo, destacó la responsabilidad de las instituciones culturales de preservar las manifestaciones que forman parte de la identidad mexicana y de reconocer a quienes, como Calderón Castro, contribuyeron al desarrollo cultural de Sinaloa.

La jornada incluyó la Ceremonia Yoreme para las Ánimas, un ritual de saludo dirigido por el maestro Gabriel Uriarte, dedicado a la memoria de quienes dejaron huella en la comunidad.

Alumnos de la Escuela Superior de Artes José Limón presentaron un programa de danza contemporánea y ballet. Entre las piezas destacaron “Alebrijes”, interpretada por alumnas del grupo 7 del Programa Integral de Ballet, y “Adiós”, creación e interpretación de Alan del Río, estudiante de cuarto año de la Escuela Superior de Danza Contemporánea. También se mostraron las piezas “Umbral” y “Un rayo de luz”, interpretadas por alumnos de primer grado.

La exposición de artes plásticas y visuales reunió trabajos de los maestros Gonzalo Cárdenas, Lenin Márquez, Rosa Amelia Castro, Fidel López, Marcelo Valle y Luis Landeros, quienes contribuyeron a enriquecer la propuesta artística de esta celebración.