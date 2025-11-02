Celebran el Día de Muertos en la Biblioteca

La Biblioteca Pública Municipal Margarita Ramírez de González en el Infonavit El Conchi se convirtió en centro de reencuentro social, acogiendo a niños de la zona en una jornada dedicada a honrar una de las tradiciones mexicanas más significativas: el Día de Muertos.

La actividad, impulsada por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán tuvo como objetivo promover las bibliotecas como espacios para el conocimiento de las tradiciones y fomentar el interés por la cultura.

Guiados por las maestras Gabriela y Paola Navarrete, los pequeños participaron activamente en la elaboración y decoración de sus propias calaveritas para usarlas como máscaras. La jornada incluyó: Pintura de Calaveritas: Los niños se transformaron en “catrines y catrinas por un día”, entendiendo el simbolismo de la figura de la Catrina como representante de la igualdad ante la muerte.