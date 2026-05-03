Celebran el Día Internacional de la Danza en el Paseo de las Artes

El Paseo de las Artes, que cada semana se lleva a cabo en el Callejón Andrade, se unió a la celebración del Día Internacional de la Danza.
En una tarde con viento que favoreció un ambiente familiar y de convivencia, el público asistente disfrutó no solo de las propuestas artísticas, sino también de una oferta de buena comida, bebida y artesanía, que complementó la experiencia cultural en este tradicional espacio del centro de la ciudad.
Durante la jornada se realizó un Desfile de poetas, donde la palabra fue protagonista a través de lecturas que acercaron la literatura de manera directa y accesible a los asistentes.
La programación incluyó la participación musical de Mo Blanc, así como la intervención de alumnos de la Escuela Superior de Música del Isic, quienes compartieron su trabajo académico y escénico con el público.
Como parte de las actividades de fomento a la lectura, se llevó a cabo La trivia de los libros, dinámica que incentivó la participación de chicos y grandes en un formato lúdico.
La jornada se enriqueció en esta ocasión con el programa Danza En Espacio Público (DEEP), que coordina la maestra Rocío Arrieta, con la presentación de sus alumnas, quienes ofrecieron una muestra coreográfica que aportó movimiento y expresión al programa.
Participaron además las alumnas del Taller de Danza Contemporánea Jóvenes y Adultos, que dirige la maestra Rocío Arrieta.