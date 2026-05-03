Celebran el Día Internacional de la Danza en el Paseo de las Artes

El Paseo de las Artes, que cada semana se lleva a cabo en el Callejón Andrade, se unió a la celebración del Día Internacional de la Danza.

En una tarde con viento que favoreció un ambiente familiar y de convivencia, el público asistente disfrutó no solo de las propuestas artísticas, sino también de una oferta de buena comida, bebida y artesanía, que complementó la experiencia cultural en este tradicional espacio del centro de la ciudad.

Durante la jornada se realizó un Desfile de poetas, donde la palabra fue protagonista a través de lecturas que acercaron la literatura de manera directa y accesible a los asistentes.