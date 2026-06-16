Celebran el Día Mundial del Juego en el Masin

Entre goles, aventuras y amistad, los niños celebraron el Día Mundial del Juego, con el tema del futbol, en el Museo de Arte de Sinaloa.
El evento fue realizado por el Instituto Sinaloense de Cultura, en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, y la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, y reunió una atractiva jornada de actividades lúdicas y artística a través de las cuales vinculó el deporte, la literatura y el teatro.
Inna Teresa Álvarez, jefa del Masin, y Jael Álvarez Otáñez, coordinadora Estatal del Programa Alas y Raíces Sinaloa, destacaron la importancia del juego como un derecho universal de las infancias, fundamental para su desarrollo cognitivo, emocional y social.
La actividad inició con la participación de los niños que forman parte del Club de lectura Infantil del Masin, que coordina Maricarmen Cruz, quienes leyeron en voz alta el cuento “La Pulga”, cuyo personaje centran es el futbolista Leo Messi.
En el “medio tiempo” del programa, los niños tuvieron oportunidad de echarse una “cascarita” de futbol, para cerrar con broche de oro con la presentación de la puesta en escena “La legión de los enanos”, de Maribel Carrasco, a cargo de los alumnos de la Licenciatura en Artes Escénicas de la UAS, bajo la dirección del maestro Juan Mendoza.
Esta fecha significativa, oficialmente decretada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2024, responde a la vital pertinencia de promover y proteger el derecho de niñas y niños al juego, propósito contemplado en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.
Como parte de esta jornada, además de las actividades realizadas en el Masin este fin de semana, Alas y Raíces Sinaloa llevó a cabo actividades en los municipios de Mocorito, con el espectáculo Goles de juegos y cantos (Música interactiva con Jero), y en Ahome, la presentación de Goles de Cuentos (Narración oral con Maribel Valdez).