Celebran el Día Mundial del Juego en el Masin

Entre goles, aventuras y amistad, los niños celebraron el Día Mundial del Juego, con el tema del futbol, en el Museo de Arte de Sinaloa.

El evento fue realizado por el Instituto Sinaloense de Cultura, en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, y la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, y reunió una atractiva jornada de actividades lúdicas y artística a través de las cuales vinculó el deporte, la literatura y el teatro.

Inna Teresa Álvarez, jefa del Masin, y Jael Álvarez Otáñez, coordinadora Estatal del Programa Alas y Raíces Sinaloa, destacaron la importancia del juego como un derecho universal de las infancias, fundamental para su desarrollo cognitivo, emocional y social.

La actividad inició con la participación de los niños que forman parte del Club de lectura Infantil del Masin, que coordina Maricarmen Cruz, quienes leyeron en voz alta el cuento “La Pulga”, cuyo personaje centran es el futbolista Leo Messi.