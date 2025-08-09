Celebran el espíritu libre de la cultura skate

Un diálogo entre la estética callejera y la fotografía artística, enfatizando el espíritu libre de la comunidad skate, propone la exposición ‘Lost and Found, Mazatlán Skate Gallery’, que se inauguró en el Museo de Arte de Mazatlán.

En la Galería Bueno, se exhibe la muestra que documenta y celebra la cultura del skate en el puerto, con imágenes de fotógrafos de Mazatlán, Guamúchil, Los Mochis, Durango, Guadalajara, León, Monterrey, de Ciudad de México y Canadá, que retratan la apropiación del espacio público, y el talento de quienes han hecho del skate una forma de vida.

La curaduría propone un diálogo entre la estética callejera y la fotografía artística, mostrando desde escenas de acción hasta retratos íntimos de sus protagonistas.

Durante la inauguración, patinadores, artistas y público en general recorrieron la galería observando una serie de imágenes que capturan momentos icónicos, paisajes urbanos y el espíritu libre que caracteriza a la comunidad skate mazatleca.

Los organizadores Rafael Salas y José Ignacio Baeza Güereña destacaron la importancia de preservar la memoria visual de este movimiento, que ha crecido en la ciudad como un espacio de expresión y resistencia cultural.