Inauguran ‘Lost and Found, Mazatlán Skate Gallery’

Celebran el espíritu libre de la cultura skate

La exposición fotográfica plasma momentos icónicos, paisajes urbanos y la energía que caracteriza a la comunidad skate mazatleca
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/08/2025 11:59
09/08/2025 11:59

Un diálogo entre la estética callejera y la fotografía artística, enfatizando el espíritu libre de la comunidad skate, propone la exposición ‘Lost and Found, Mazatlán Skate Gallery’, que se inauguró en el Museo de Arte de Mazatlán.

En la Galería Bueno, se exhibe la muestra que documenta y celebra la cultura del skate en el puerto, con imágenes de fotógrafos de Mazatlán, Guamúchil, Los Mochis, Durango, Guadalajara, León, Monterrey, de Ciudad de México y Canadá, que retratan la apropiación del espacio público, y el talento de quienes han hecho del skate una forma de vida.

La curaduría propone un diálogo entre la estética callejera y la fotografía artística, mostrando desde escenas de acción hasta retratos íntimos de sus protagonistas.

Durante la inauguración, patinadores, artistas y público en general recorrieron la galería observando una serie de imágenes que capturan momentos icónicos, paisajes urbanos y el espíritu libre que caracteriza a la comunidad skate mazatleca.

Los organizadores Rafael Salas y José Ignacio Baeza Güereña destacaron la importancia de preservar la memoria visual de este movimiento, que ha crecido en la ciudad como un espacio de expresión y resistencia cultural.

Desde los años 80, el skateboarding se ha arraigado como parte de la cultura urbana de Mazatlán, donde calles, banquetas y muros se han transformado espontáneamente en pistas de práctica para locales y visitantes.

En esta exposición, destacaron, cada truco es una huella urbana que permanece gracias al lente de las y los fotógrafos que han captado la evolución del que actualmente es considerado un deporte olímpico y que ha formado a decenas de generaciones.

Algunas de las imágenes que se exhiben en la muestra han sido publicadas en revistas y plataformas especializadas, mientras que otras permanecían inéditas hasta ahora.

A la entrada de la galería se hace un homenaje al skateboard mazatleco de talla internacional, Miguel Ángel Sánchez Gárate mejor conocido como el “Niño Rata”.

La exposición estará disponible durante todo el mes de agosto al público en los horarios habituales del Museo de Arte de Mazatlán, ofreciendo una oportunidad para que locales y visitantes se acerquen a una parte vibrante de la identidad juvenil del puerto.

Fotógrafos participantes

Alejandro Fuente Villa y Jesús Laveaga, de Mazatlán

José Castillo, de Guamúchil

Gael Pizarro, de Durango

Alonso Leal, de Monterrey

Daniel Vigenol y Miguel Ángel Huerta, de Ciudad de México

Miguel Ángel López, de Guadalajara

Scott Rae-Arthur, de Canadá

Joel de Jesús Cortés Ávila, de León.

