$!Celebran el humor y la narrativa de César López Cuadras en la FIL Culiacán

El humor, la crítica social y los personajes entrañables de César López Cuadras fueron parte de la conversación que sostuvieron la periodista y escritora Mariel Iribe y la maestra Adriana Velderrain durante la presentación de la nueva edición de ‘La novela inconclusa de Bernardino Casablanca’, en la Feria Internacional del Libro de Culiacán.

A manera de charla, entre recuerdos, anécdotas y reflexiones literarias, ambas compartieron su acercamiento a la obra del escritor sinaloense, cuya narrativa, señalaron, merece seguir leyéndose y difundirse entre nuevas generaciones.

Destacaron la importancia de que Editorial UAS vuelva a publicar sus libros, pues esta nueva edición representa una oportunidad para que más lectores descubran su literatura.

Se trata, explicó Velderrain, de una quinta edición de la novela, lo que muestra el interés que sigue despertando.

Iribe, quien conoció a López Cuadras en un taller literario cuando era más joven, destacó su capacidad para provocar carcajadas sin dejar de lado una crítica social profunda, una característica que la llevó a compararlo con Jorge Ibargüengoitia.