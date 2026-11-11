$!Celebran el humor y la narrativa de César López Cuadras en la FIL Culiacán

El humor, la crítica social y los personajes entrañables de César López Cuadras fueron parte de la conversación que sostuvieron la periodista y escritora Mariel Iribe y la maestra Adriana Velderrain durante la presentación de la nueva edición de ‘La novela inconclusa de Bernardino Casablanca’, en la Feria Internacional del Libro de Culiacán.
A manera de charla, entre recuerdos, anécdotas y reflexiones literarias, ambas compartieron su acercamiento a la obra del escritor sinaloense, cuya narrativa, señalaron, merece seguir leyéndose y difundirse entre nuevas generaciones.
Destacaron la importancia de que Editorial UAS vuelva a publicar sus libros, pues esta nueva edición representa una oportunidad para que más lectores descubran su literatura.
Se trata, explicó Velderrain, de una quinta edición de la novela, lo que muestra el interés que sigue despertando.
Iribe, quien conoció a López Cuadras en un taller literario cuando era más joven, destacó su capacidad para provocar carcajadas sin dejar de lado una crítica social profunda, una característica que la llevó a compararlo con Jorge Ibargüengoitia.
“Si hay algo que es sumamente difícil en la literatura es poder alcanzar ese nivel de humor”, comentó, al señalar que sus historias permanecen en la memoria de los lectores por sus personajes, diálogos y desenlaces.
Las comentaristas coincidieron en que uno de los grandes méritos del autor es abordar temas como la violencia, el narcotráfico, la corrupción y la trata de personas sin recurrir al morbo ni convertir la lectura en una experiencia sombría.
“Este humor al abordar temas como la violencia, como el tráfico de drogas, nos permite leerlo sin deprimirnos, de verdad, sin alarmarnos, sin caer en este morbo”, apuntó Velderrain.
Sobre La novela inconclusa de Bernardino Casablanca, Iribe propuso detenerse en la influencia de Truman Capote y su obra A sangre fría, pues el escritor estadounidense se convierte en una figura fundamental para el desarrollo de la historia.
La novela sigue a Narciso Capistrano, un escritor interesado en investigar quién asesinó a Bernardino Casablanca, un personaje que despierta tanto simpatías como enemistades. En su búsqueda de material para escribir una novela de no ficción, se encuentra con las dificultades de reconstruir una verdad en un contexto donde la justicia y la investigación no ofrecen las certezas que tuvo Capote.
“Entre uno de los muchos consejos que le da Capote a López Cuadras: ‘No le apuestes tanto al rigor, mejor procura divertirte cuando escribas’”, compartió Iribe, quien destacó que la novela también es una reflexión sobre el oficio de escribir, la construcción de personajes y los límites entre realidad y ficción.
Otro de los aspectos que resaltaron fue la identidad sinaloense presente en su obra, particularmente en los ambientes rurales, el lenguaje, el humor y los personajes que parecen tomados de la vida cotidiana.
Velderrain recordó que López Cuadras solía inspirarse en personas reales, familiares, recuerdos y anécdotas para construir sus personajes, una de sus principales cualidades narrativas.
Al final, ambas coincidieron en que, pese a la solidez de su obra y los reconocimientos de distintos críticos, el escritor no ha tenido la difusión que merece.