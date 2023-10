Ante un lleno total que presentó el teatro, el concierto comenzó con la interpretación del tema Come together, the Los Beatles, arrancando así la primera oleada de aplausos del público, quienes desde sus asientos quedaron cautivados por la interpretación de Parisi, acompañado de su banda y orquesta.

Un recorrido por la música y temas icónicos de John Lennon y The Beatles, fue la que disfrutó el público que se dio cita la noche de este jueves en el Teatro Pablo de Villavicencio, para ser partícipes del espectáculo Imagine The Revolution, Celebrating The Beatles, con la participación de Javier Parisi y la Orquesta Sinfónica de las Artes, bajo la batuta del director concertador Damián Mahler, dentro de la Temporada SAS-Isic 2023.

Sobre el escenario un armónico ensamble se llevaba a acabo en cada interpretación, en el que la delicadeza de música orquestal se fusionaba perfectamente con el rock, otorgando al respetable versiones inolvidables que se disfrutaron esta noche, siguiendo con Across the universe, Lucy in the sky with diamonds, Love y Instant Karma+Power to the people.

Luego llegó otro tema más de Los Beatles A hard Day’s Night , pieza que formó parte del tercer álbum de estudio de la banda británica lanzado el 10 de julio de 1964, para posteriormente seguir con dos temas escritos por John Lennon, titulados Just like Starting Over, y Jealous Guy+Mind Games.

Con cada tema que emanaba del escenario, la emoción del público crecía, hasta que llegó uno de los éxitos del cuarteto, por muchos conocido, Help, un tema que por su ritmo motivó al respetable a moverse en sus asientos al ritmo de la canción, inmortalizando algunos de ellos ese momento en sus celulares.

Strawberry Fields y Stand by fueron otros de los temas que Parisi y la OSSLA interpretaron de manera magistral para el gusto de los fans, cantando esta última de principio a fin, y en la que los fuertes aplausos no se hicieron esperar acompañando la interpretación.

La noche seguía su curso en el primero de los tres conciertos que se tienen programados, continuando esta vez con The ballad of John Lennon & Yoko, para después dar paso a una pieza icónica de Los Beatles, All you need is love, canción lanzada en 1967, tema que más de uno entre el público lo cantó junto a Parisi, para seguir a ritmo de la orquesta con otro de los éxitos del cuarteto, Norwegian wood+Because.

La noche cada vez se ponía mejor dentro del teatro, con la llegada de tres nuevos temas, Imagine, Beautiful boy y Woman, en los que Parisi imprimió todo su talento, para cerrar su presentación con las piezas A day in the life+give peace a chance, Revolution, Watching the Wheels, I Saw her standing there y un Medley of hits de Los Beatles, despidiendo así el primer concierto de los tres que se programaron en Culiacán los días 5, 6, y 7 de octubre.