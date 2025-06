Celebran Enrique Patrón de Rueda y la OSSLA la ‘Música de Ballet’

Con el maestro Enrique Patrón de Rueda, como director huésped, y el programa de joyas de “Música de Ballet”, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes protagonizó un concierto mágico, en las instalaciones del Teatro Lince de la Universidad Autónoma de Occidente.

El concierto fue parte de la Temporada Primavera 2025, de la OSSLA, y se llevó a cabo en el recinto universitario, con la presencia de un nutrido público.

El octavo concierto de la Temporada, con quien sin duda es uno de los directores consentidos de los sinaloenses y quien como ya es costumbre, se ganó los aplausos con un programa que incluyó las más icónicas joyas del repertorio de ballet.

El programa incluyó El lago de los cisnes, El cascanueces y La bella durmiente, de Piotr Ilich Tchaikovsky (1840–1893); Romeo y Julieta, de Serguéi Prokofiev (1891-1953); Gayane y Espartaco, de Aram Khachaturian (1903-1978), así como la célebre Danza de las horas, de Amkilcare Ponchielli (1834-1886).

Tras saludar a los asistentes, entre quienes se encontraba Pedro Flores Leal, Rector de la Universidad Autónoma de Occidente, así como personal docente y la comunidad universitaria, quienes fungieron como anfitriones de este concierto, Patrón de Rueda comentó que le encantaría ver el auditorio lleno de jóvenes ansiosos por escuchar buena música.

“Hago una invitación a las autoridades universitarias y a los maestros, a que traigan, aunque sea a empujones, a los alumnos. Estoy seguro que, de cada 10 muchachos, va a haber cuatro o seis a los que les guste la música, pero es importante hacer esta labor para compensar este mundo tan violento y trágico que vivimos”, señaló.

De la suite El lago de los cisnes, con la que inició el concierto, la OSSLA interpretó los movimientos Scene, Dances de Cygnes, Valse, Czardas y Napolitan, para dar paso a la suite El cascanueces, que transportó a los presentes a las celebraciones decembrinas, con la tradicional Marcha, el bellísimo Vals de las flores y Pas de deux, previo a la interpretación de La bella durmiente, con los movimientos Introducción, Pas de six y vals.

Tras un breve intermedio, el banquete musical continuó con la suite Gayane, con Danza de los sables, Espartaco (Suite No. 2) y Adagio of Spartacus and Phrygia; el clásico Romeo y Julieta con la Danza de los caballeros, Escena del balcón e Interludio para cerrar con broche de oro con La Gioconda y Danza de las horas.

Cabe recordar que, la UAdeO, en el marco de la Velada Literaria de los Juegos Florales Universitarios 2019, rindió un homenaje al maestro Enrique Patrón de Rueda, donde se hizo entrega de un reconocimiento por sus 40 años de trayectoria.

El concierto “Música de Ballet” protagonizado por la OSSLA y el maestro Patrón de Rueda como Director Huésped, será repetido de manera gratuita este domingo 8 de junio, a las 12:30 horas, en el Teatro Lince, del campus universitario.