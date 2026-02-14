Celebran la identidad, la memoria y la diversidad cultural en ‘El México de los mexicanos III’

Una celebración de la identidad, la memoria y la diversidad cultural del país desde una mirada contemporánea, reunió la exposición El México de los mexicanos III, que se inauguró en el Museo de Arte de Mazatlán.

La ceremonia inició con la bienvenida y presentación del presídium a cargo del Coordinador Operativo del museo, el Ing. Mario Alberto Chávez Noriega, quien destacó la relevancia de abrir espacios que acerquen el patrimonio artístico a la ciudadanía.

Durante su intervención, la diputada federal Olegaria Carrasco Macías subrayó la trascendencia social de este tipo de iniciativas culturales.

“Como diputada federal, celebro y reconozco estas iniciativas que fortalecen el tejido social, promueven la cultura y democratizan el acceso al arte.”, expresó ante los asistentes.

Posteriormente, Roberto Baltazares, director de la División del Noroeste, dirigió un mensaje en el que resaltó la colaboración interinstitucional como eje fundamental para consolidar proyectos culturales de alto impacto regional.