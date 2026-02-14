Celebran la identidad, la memoria y la diversidad cultural en ‘El México de los mexicanos III’

Una celebración de la identidad, la memoria y la diversidad cultural del país desde una mirada contemporánea, reunió la exposición El México de los mexicanos III, que se inauguró en el Museo de Arte de Mazatlán.
La ceremonia inició con la bienvenida y presentación del presídium a cargo del Coordinador Operativo del museo, el Ing. Mario Alberto Chávez Noriega, quien destacó la relevancia de abrir espacios que acerquen el patrimonio artístico a la ciudadanía.
Durante su intervención, la diputada federal Olegaria Carrasco Macías subrayó la trascendencia social de este tipo de iniciativas culturales.
“Como diputada federal, celebro y reconozco estas iniciativas que fortalecen el tejido social, promueven la cultura y democratizan el acceso al arte.”, expresó ante los asistentes.
Posteriormente, Roberto Baltazares, director de la División del Noroeste, dirigió un mensaje en el que resaltó la colaboración interinstitucional como eje fundamental para consolidar proyectos culturales de alto impacto regional.
El Subdirector de Patrimonio y Fomento Cultural de Banamex, Ignacio Monterrubio, responsable de la curaduría de la exposición, compartió los criterios curatoriales que dan forma a la muestra, enfatizando el valor documental y estético de las fotografías exhibidas.
Explicó que el proyecto busca generar un diálogo entre la obra y el espectador, poniendo en el centro la pluralidad de voces que conforman el México contemporáneo.
En representación del director general del Instituto Sinaloense de Cultura, Dr. Juan Salvador Avilés Ochoa, se dirigió al público el director de Programación Artística, el maestro Rodolfo Arriaga Robles, quien realizó la declaratoria inaugural, marcando oficialmente la apertura de la exposición.
El recorrido guiado estuvo a cargo de Ignacio Monterrubio, quien ofreció a los asistentes una explicación detallada de las fotografías, su contexto y los ejes conceptuales que articulan la propuesta.
Con esta inauguración, el Museo de Arte de Mazatlán reafirma su papel como un espacio de encuentro, reflexión y acceso democrático a la cultura, fortaleciendo la agenda cultural del sur de Sinaloa y consolidando alianzas estratégicas en favor del arte y la identidad nacional.