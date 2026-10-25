Celebran la identidad sinaloense con el espectáculo ‘Así se baila Sinaloa’

Con la participación de más de 800 bailarinas y bailarines de distintos municipios, se realizó Sinaloa Monumental 2026: Así se baila Sinaloa, un encuentro de ensayo simultáneo en el estado que celebró la riqueza del folclor y la identidad cultural sinaloense, en el marco del Festival Cultural Sinaloa 2026. La explanada de Palacio de Gobierno, en Culiacán, fue sede de esta actividad organizada por el Gobierno del Estado, a través del Instituto Sinaloense de Cultura, que congregó a niñas, niños, jóvenes y adultos integrantes de compañías, ballets, academias y talleres de danza folclórica, con la participación de agrupaciones conectadas de manera virtual desde otras localidades.

El evento contó con la presencia de directivos del ISic y directivos de diferentes compañías folclóricas.

La jornada inició con los ensayos de los sones tradicionales El Sauce y la Palma y El Sinaloense, acompañados por la banda tradicional Granito de Oro, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Posteriormente, se llevó a cabo la inauguración oficial, encabezada por Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del ISIC, con la presencia de Rodolfo Arriaga, director de Programación Artística; Olimpia Chávez Arce, directora de la Compañía Folclórica Sinaloense, y Jair Padilla Aceves, coreógrafo y organizador del encuentro.

Durante su mensaje, Avilés Ochoa destacó la importancia de la danza folclórica como expresión de identidad y tradición, y reconoció el esfuerzo de las agrupaciones participantes. Asimismo, señaló que el Festival Cultural Sinaloa 2026 contempla más de 200 actividades en los 20 municipios del estado durante su jornada principal.

Bailarines celebran con danza las tradiciones sinaloenses.

Tras el acto inaugural, los bailarines realizaron la presentación monumental de El Sauce y la Palma y El Sinaloense, en una muestra colectiva de música y zapateado que celebró las tradiciones sinaloenses. Al término, se entregaron reconocimientos a las agrupaciones participantes por su contribución a la preservación y difusión de la danza folclórica. En seguida comenzó el Maratón Folclórico, con un programa que incluyó estampas de diversas regiones de México. Entre las agrupaciones participantes estuvieron los talleres infantil y juvenil de danza folclórica del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC); la Compañía Folclórica Sinaloense; el Grupo Folklórico Juvenil Jiapsi Xochipilli del CBTis 224; el Ballet Folklórico Macuilxóchitl, de Salvador Alvarado; el Grupo de Danza Erandi, de Elota; el Ballet Folclórico de Sinaloa; Paty Elías Academia de Danza, de Guasave; y Proyecto Folclórico Sinaloense, de Carlos Ibarra.

Pequeñas integrantes de la compañía de danza también se suman al festejo.