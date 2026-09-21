Celebran la obra de Ramón Rubín y destacan deudas pendientes

La obra del escritor mazatleco Ramón Rubín fue celebrada en el Instituto Sinaloense de Cultura de Culiacán, donde el antropólogo Joel Barraza Verduzco destacó la necesidad de recopilar su trabajo y erigir un busto en su honor.

El investigador y cronista Joel Barraza Verduzco compartió anécdotas sobre la vida y la prolífica obra del escritor mazatleco, galardonado con el Premio Sinaloa de las Artes en 1995. La conferencia se realizó como parte del evento mensual del programa “Voces de tinta”.

El programa “Voces de tinta” inició en junio pasado, coordinado por Raúl Francisco Quiroz de Salas de Lectura y Rubén Rivera de El ala de la gaviota. Previamente, Dina Grijalva abordó a Inés Arredondo, Luis Ricardo Ruiz a Jaime Labastida y Javier Velázquez a Gilberto Owen.

“Hay dos deudas con Ramón Rubín: recopilar y reeditar toda su obra, que es de primerísima calidad literaria y esboza un constructo social, ecológico y de lucha en ambientes de la costa del Pacífico mexicano”, indicó Barraza Verduzco. También señaló el compromiso de la comunidad cultural de Mazatlán para develar un busto en honor del literato.

Algunas de las novelas de Rubín incluyen El callado dolor de los tzotziles, Ese rifle sanitario, La canoa perdida, Río inmóvil y Desde el mar a las alturas.

En el género del cuento, publicó Cuentos del medio rural mexicano, Cuentos mestizos de México II, Diez burbujas en el mar, sarta de cuentos salobres, Las cinco palabras, Navegantes sin ruta y Cuentos de la ciudad.

Su autobiografía, Rubinescas, fue editada por El Colegio de Sinaloa en 2005, ofreciendo una visión personal de su trayectoria.

Las jornadas literarias continuarán en octubre con la investigadora Adriana Valderrain, quien disertará sobre la obra del escritor César López Cuadras, originario de Badiraguato.