Celebran la vida y la ciencia con altar a Julieta Fierro

El Museo de Arte de Mazatlán se llenó de luz, color y tradición con la inauguración del Tradicional Altar de Muertos 2025, dedicado este año a la reconocida astrónoma y divulgadora científica la Doctora Julieta Fierro.

El emotivo homenaje formó parte de las actividades del Instituto Sinaloense de Cultura y reunió a decenas de visitantes que acudieron al Patio del Museo para admirar la ofrenda, disfrutar la música y recordar a quienes han dejado huella en la cultura y la ciencia de México.

El altar fue elaborado con esmero por el equipo del museo, bajo la coordinación de la maestra María Muñiz, quien destacó la importancia de rendir tributo a una figura que dedicó su vida a acercar el conocimiento del universo al público de todas las edades.

Los visitantes pudieron admirar a la entrada una exposición fotográfica titulada “Catrinas Viva la Vida” a cargo de las alumnas y alumnos de Semillero Creativo de Fotografía de Mazatlán.

También a las puertas del recinto, las catrinas y calaveras monumentales captaron la atención de los asistentes. Estas piezas, realizadas por la maestra de cartonería Karina Marisol Rosales y sus alumnos, aportaron un toque festivo y artesanal que enmarcó la entrada principal del museo con un ambiente lleno de creatividad y respeto por la tradición mexicana.