Celebran la vida y la ciencia con altar a Julieta Fierro

El Museo de Arte de Mazatlán se llenó de luz, color y tradición con la inauguración del Tradicional Altar de Muertos 2025, dedicado este año a la reconocida astrónoma y divulgadora científica la Doctora Julieta Fierro.
El emotivo homenaje formó parte de las actividades del Instituto Sinaloense de Cultura y reunió a decenas de visitantes que acudieron al Patio del Museo para admirar la ofrenda, disfrutar la música y recordar a quienes han dejado huella en la cultura y la ciencia de México.
El altar fue elaborado con esmero por el equipo del museo, bajo la coordinación de la maestra María Muñiz, quien destacó la importancia de rendir tributo a una figura que dedicó su vida a acercar el conocimiento del universo al público de todas las edades.
Los visitantes pudieron admirar a la entrada una exposición fotográfica titulada “Catrinas Viva la Vida” a cargo de las alumnas y alumnos de Semillero Creativo de Fotografía de Mazatlán.
También a las puertas del recinto, las catrinas y calaveras monumentales captaron la atención de los asistentes. Estas piezas, realizadas por la maestra de cartonería Karina Marisol Rosales y sus alumnos, aportaron un toque festivo y artesanal que enmarcó la entrada principal del museo con un ambiente lleno de creatividad y respeto por la tradición mexicana.
Entre velas, papel picado, flores de cempasúchil y símbolos astronómicos que evocaban la trayectoria de la Dra. Fierro, el altar combinó arte, ciencia y espiritualidad, convirtiéndose en un espacio de reflexión y admiración.
Julieta Norma Fierro Gossman fue una física, astrónoma y divulgadora científica mexicana. Tuvo el nombramiento como investigadora titular del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora de la Facultad de Ciencias de esa universidad.
Realizó importantes investigaciones en astrofísica sobre la composición química de la materia interestelar y, sobre todo, se dedicó a la divulgación de la ciencia, acercando la astronomía y otros campos al público general a través de libros, conferencias y medios de comunicación.