Dina Grijalva recordó el inicio de este encuentro, cuando a principios de 2019, Mayra Amezcua y Judith Cárdenas las convocaron a participar en él.

En ese primer encuentro, dijo, ella fue la única dedicada a la literatura que participó, en el segundo fueron más y se reunieron en torno a la obra de Inés Arredondo, el año pasado más mujeres acudieron a la convocatoria y participaron en un tercer encuentro que se dedicó a Mayra Amezcua (qepd).

“Hoy somos más las apasionadas de la literatura reunidas en torno a la figura de Amparo Ochoa. La literatura es una fiesta a la que todas estamos invitadas”.

Destejen heridas con la escritura

Luego de la bienvenida, presentaron la antología Destejiendo heridas, coordinada por Sandra Higuera y prologado por Liliana Blum.

La obra reúne el trabajo de las escritoras Alejandra López Ortiz, Ana Karina Solís Campos, Andrea Centeno, Angélica Mancilla García, Arancha Naranjo Lumbreras, Bárbara Braghetto Gallardo, Érika Ávila, Laura Dallmann de Toledo y María Cervantes.

Además, de Nataly Victoria Cárdenas Hernández, Purificación García Díaz, Ramiro Reynoso León, Silvano Cantú, Soco Celada Pérez, Adriana Rodríguez Morán, Maru San y Moramay Micalco y Thais Gamaza.

Sobre la lectura, Ernestina Yépiz, también poeta y narradora, reconoció que escribir no es fácil, pero se les da gratuitamente.

“Escribimos, no sé si porque no tenemos nada mejor que hacer, en realidad no creo que escribamos fuera de los espacios convencionales sin esperar reconocimiento, simplemente escribir es una forma de vida, de ver el mundo”.