Celebran los valores de la amistad y el amor

La Sala de Formación Lectora recibió a niñas y niños para participar en el taller Juego de palabras, donde leyeron, escucharon historias y realizaron actividades creativas.

Con motivo del asueto por el segundo viernes de Consejo Técnico Escolar, la sesión estuvo a cargo de la promotora del Programa “Red de Lectores, Sinaloa”, Anitza Nadezhda Ekaterina Quiroz, quien trabajo el tema del amor y la amistad, por ser este el mes donde se celebran esos valores.

Los niños que asistieron a la Sala de Formación Lectora del Instituto Sinaloense de Cultura escucharon diversas historias que hablan sobre los sentimientos del amor y los lazos amistosos, como la del libro de Billy y Hugo, de Anthony Browne.

Después realizaron actividades creativas, a partir de estos temas, como el “Fanzine del amor”, donde respondieron a preguntas tales como qué es el amor, cómo se demuestra la amistad entre amigos y familiares, qué te hace sentir querido, entre otras.

Las respuestas las plasmaron en el fanzine, que decoraron con motivos artísticos y posteriormente compartieron sus historias personales con los demás compañeros para crear un ambiente de confianza y convertir la sala en espacio de paz y de amistad.

El Taller “Juego de palabras” es una actividad lúdica y creativa que se realiza cada último viernes del mes, día en que las escuelas celebran su Consejo Técnico Escolar, y tiene el objetivo de estimular la imaginación, la creación y el desarrollo psicomotriz de los menores de entre seis y doce años, a partir de las historias de los libros y la mediación lectora de las promotoras del Programa “Red de Lectoras, Sinaloa”.

En Culiacán, el equipo del programa está conformado por las mediadoras de lectura, Mariana Valeria Ayala, Anitza Nadezhda Ekaterina Quiroz y Lizet Norzagaray y coordinado en el estado por Raúl Francisco Quiroz Millán, jefe del Departamento de Salas de Lectura.