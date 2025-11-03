Celebran tradiciones en el Paseo de las Artes

La cultura popular y las tradiciones de Día de Muertos se dieron cita en una nueva edición del Paseo de las Artes, el único tianguis cultural de Culiacán, que transformó el Callejón Andrade en un punto de encuentro para artistas, artesanos y el público y que próximamente celebrará sus 14 años de permanencia, anunció su fundador, José Alfonso Flores Carrasco.

El evento destacó por la ambientación alusiva a las festividades con la instalación de un tradicional Altar de Muertos, mientras que los módulos de venta, adornados con motivos alusivos, ofrecieron una variada selección de artesanías y productos gastronómicos.

En la parte artística participó Julio Cervantes, joven multinstrumentista y alumno de la Escuela Superior de Música del Isic, quien demostró su talento al interpretar un conjunto de temas románticos mexicanos e incluso una pieza de Los Beatles, alternando hábilmente entre la flauta dulce, el violín y la trompeta, con un repertorio que incluyó las piezas “Piel canela”, “Por qué no he de llorar”, “La Llorona”, “La Bikina”, “Cien años” y “Cuando vuelva a tu lado”.

Por su parte, Raúl Aguilar, “El Viejón”, acompañado de su guitarra, deleitó al público con un son de su autoría dedicado a Culiacán, seguido de canciones como “Sangre de indio”, “Total ya se fue” y “Cuatro milpas”.

El escenario también fue testigo del debut del joven guitarrista de flamenco Jaciel, quien cautivó a los presentes con piezas de corte flamenco y una sentida interpretación de la tradicional pieza mexicana “La malagueña”.