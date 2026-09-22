Celebrará Alas y Raíces 30 años con arte y música en el Masin este miércoles

El Instituto Sinaloense de Cultura celebra este miércoles en el Patio del Museo de Arte de Sinaloa, los 30 años del programa nacional “Alas y Raíces”. Habrá una exposición fotográfica y un concierto musical, con entrada libre, para niñas, niños y adolescentes.

La conmemoración, organizada por la Coordinación de Alas y Raíces en Sinaloa, incluirá la inauguración de la exposición fotográfica “Aquí estamos” y la presentación de la Banda José Rubio Quiñónez, de Mocorito.

El programa “Alas y Raíces”, de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, tiene la misión de garantizar los derechos culturales de niñas, niños y adolescentes en sus diversas circunstancias, informó el Instituto Sinaloense de Cultura.

La jornada festiva comenzará a las 16:00 horas con la inauguración de la exposición fotográfica “Aquí estamos”. La muestra es del fotoperiodista Juan Carlos Cruz, miembro del Sistema Nacional de Creadores.

Las imágenes son resultado de un taller de fotografía que Cruz impartió a estudiantes de la Escuela Superior de Artes José Limón. Estos jóvenes fueron seleccionados para representar a Sinaloa en la celebración nacional del programa.

Posteriormente, a las 17:00 horas, la Banda José Rubio Quiñónez, originaria de Mocorito, ofrecerá un concierto de música tradicional sinaloense. El grupo está dirigido por el maestro Víctor Rubio López.

Esta banda es parte del Sistema Estatal de Fomento Musical, impulsado por el Instituto Sinaloense de Cultura. Dicho sistema atiende a más de 3 mil niñas, niños y adolescentes en todo el estado.

La celebración por los 30 años de “Alas y Raíces” inició el pasado 24 de mayo en el Palacio de Bellas Artes, en Ciudad de México. Desde entonces, la conmemoración se ha extendido a las 32 entidades mexicanas.

El evento, que se realizará en el Masin, es de entrada libre para todo el público interesado en la cultura y el arte infantil.