$!Celebrará con música la Orquesta Sinfónica Infantil Paseo del Centenario su tercer aniversario

La Orquesta Sinfónica Infantil Paseo del Centenario y el Coro Infantil Voces del Mar, celebrarán su tercer aniversario con un concierto que se llevará a cabo el lunes 22 de junio a las 18:00 horas en el Teatro Universitario de la UAS Mazatlán.

Bajo la dirección de los maestros Diethers Roberto Torres Cartagena y Marcela Hernández Ortega, niñas, niños y jóvenes integrantes de ambas agrupaciones ofrecerán una presentación especial que refleja tres años de trabajo constante, formación artística y desarrollo musical, consolidándose como uno de los proyectos más importantes de iniciación musical en el sur de Sinaloa.

La Orquesta Sinfónica Infantil Paseo del Centenario nació en 2023 como parte del programa de formación artística impulsado por el Sistema Estatal de Fomento Musical del Isic, teniendo como sede el Museo de Arte de Mazatlán.

Desde entonces, el proyecto ha crecido de manera significativa, brindando educación musical gratuita a decenas de niños y jóvenes, fomentando valores como la disciplina, el trabajo en equipo, el respeto y la sensibilidad artística.