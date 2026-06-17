$!Celebrará con música la Orquesta Sinfónica Infantil Paseo del Centenario su tercer aniversario

La Orquesta Sinfónica Infantil Paseo del Centenario y el Coro Infantil Voces del Mar, celebrarán su tercer aniversario con un concierto que se llevará a cabo el lunes 22 de junio a las 18:00 horas en el Teatro Universitario de la UAS Mazatlán.
Bajo la dirección de los maestros Diethers Roberto Torres Cartagena y Marcela Hernández Ortega, niñas, niños y jóvenes integrantes de ambas agrupaciones ofrecerán una presentación especial que refleja tres años de trabajo constante, formación artística y desarrollo musical, consolidándose como uno de los proyectos más importantes de iniciación musical en el sur de Sinaloa.
La Orquesta Sinfónica Infantil Paseo del Centenario nació en 2023 como parte del programa de formación artística impulsado por el Sistema Estatal de Fomento Musical del Isic, teniendo como sede el Museo de Arte de Mazatlán.
Desde entonces, el proyecto ha crecido de manera significativa, brindando educación musical gratuita a decenas de niños y jóvenes, fomentando valores como la disciplina, el trabajo en equipo, el respeto y la sensibilidad artística.
A lo largo de estos tres años, la agrupación ha participado en diversos conciertos dentro y fuera del puerto, presentándose en importantes escenarios culturales y fortaleciendo su nivel artístico mediante procesos continuos de formación musical. Asimismo, el Coro Infantil Voces del Mar se ha consolidado como un espacio de desarrollo vocal y expresión artística para las nuevas generaciones de intérpretes mazatlecos.
Actualmente, la Orquesta y el Coro forman parte de la red estatal de agrupaciones impulsadas por el Sistema Estatal de Fomento Musical, iniciativa que promueve el acceso de la niñez y juventud sinaloense a la educación musical como una herramienta de transformación social y desarrollo humano.
El concierto de aniversario será una oportunidad para que el público disfrute del talento y los avances alcanzados por los jóvenes músicos durante estos tres años de trayectoria, en una velada que celebrará el esfuerzo conjunto de alumnos, docentes, madres y padres de familia, así como de las instituciones que han respaldado este proyecto desde su creación.
La cooperación para asistir al concierto será de 40 pesos. Los boletos podrán adquirirse el día del evento en el acceso al recinto.