Celebrará El Colegio de Sinaloa 35 años con un amplio programa cultural

El Colegio de Sinaloa celebrará su trigésimo quinto aniversario con un amplio programa de actividades culturales y académicas durante noviembre y diciembre. La institución invita a la comunidad a participar en conciertos, exposiciones, ópera, conferencias y presentaciones de libros, todas con entrada gratuita.

La conmemoración resalta la labor de El Colegio en la promoción de las artes y las ciencias, sirviendo a la extensión académica en la región. Este festejo es posible gracias a la colaboración de instituciones como el Instituto Sinaloense de Cultura, la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente.

Fundado hace 35 años, El Colegio de Sinaloa se estableció con el propósito de fomentar las artes y las ciencias, además de servir como un centro de actualización para docentes, profesionales y artistas. Su misión principal es cultivar el conocimiento en comunidad, considerándolo un capital que perdura y promueve la ciudadanía.

“El Colegio ha sido el espacio donde las ideas se vuelven conversación y el conocimiento, ciudadanía: acción consciente y participativa para transformar la realidad”, indicó la institución en un comunicado.

El programa de actividades conmemorativas incluye los siguientes eventos:

En noviembre:

El 5 de noviembre se realizará el concierto “Claroscuro del Piano” con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, interpretando obras de Tchaikovsky y Sibelius. La dirección estará a cargo del director huésped Gordon Campbell y el pianista Sheng Cai como solista. El evento será en el Teatro Pablo de Villavicencio a las 18:30 horas.

El 18 de noviembre, la Sala audiovisual de El Colegio de Sinaloa albergará la exposición “Antonio López Sáenz, una manera de estar en el mundo”, a partir de las 17:00 horas.

También el 18 de noviembre, el vestíbulo de El Colegio de Sinaloa presentará “Ópera en el patio”. El Mtro. Enrique Patrón de Rueda estará acompañado por la mezzosoprano Rose Ferreiro, la soprano Vanessa Gama y el tenor Alejandro Yépez, a las 17:30 horas.

El 26 de noviembre, José Enrique Villa Rivera ofrecerá la conferencia “No te hagas...¡Hazte!: Construye tu futuro” en el Auditorio CETis 107, a las 11:00 horas.

El mismo 26 de noviembre, la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (UPES) será sede de la presentación del libro “Pensamiento Educativo” de José Ángel Pescador Osuna. Los comentarios correrán a cargo de Olga María Enciso, Eliseo Guajardo Ramos y Jesús Aarón Quintero Pérez. La moderación será de Nicolás Vidales, a las 11:00 horas.

Posteriormente, el 26 de noviembre, el vestíbulo de El Colegio de Sinaloa realizará el conversatorio “¿Qué significa ser científica en México?”. Participarán María Aurora Armienta Hernández, . Silvia Paz Díaz Camacho y Nidia Maribel León Sicairos. Itzé Coronel Salomón moderará a partir de las 17:00 horas.

El 27 de noviembre, el Dr. Federico Páez Osuna impartirá la conferencia “Mariscos y salud: ¿Qué necesitamos saber?” en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas, a las 10:00 horas.

Ese mismo día, el 27 de noviembre, el vestíbulo de El Colegio de Sinaloa acogerá la presentación del libro “La educación superior en tiempos líquidos, inciertos, complejos y de inteligencia artificial” de Jorge Gastélum Escalante. El Dr. José Enrique Villa Rivera presentará la obra a las 10:00 horas.

Finalmente, el 27 de noviembre, también en el vestíbulo de El Colegio de Sinaloa, se presentará el libro “Religión y secularización en el norte mexicano”, coordinado por Roberto Blancarte Pimentel. Presentarán el Dr. Wilfrido Llanes Espinosa y Cecilia María Peraza Zazueta, a las 17:00 horas.

En diciembre:

El 3 de diciembre se realizará un conversatorio de la Red de becarios de El Colegio de Sinaloa. Samuel Octavio Ojeda Gastélum moderará el evento en el vestíbulo de El Colegio de Sinaloa, a las 17:00 horas.

El 4 de diciembre, Élmer Mendoza moderará el Conversatorio Jóvenes Escritoras Sinaloenses, con la participación de Yesenia Cortez, Victoria Mendoza, Sadat Sosa y Paloma Zazueta. La actividad será en el vestíbulo de El Colegio de Sinaloa, a las 17:00 horas.

Todas las actividades mencionadas son de entrada libre para el público interesado.

PIES DE FOTO

El Colegio de Sinaloa celebra 35 años de promover las artes y las ciencias en la comunidad de Culiacán.

Una de las actividades académicas que El Colegio de Sinaloa ofrecerá durante su aniversario.

Miembros de la comunidad intelectual que forma parte de El Colegio de Sinaloa.