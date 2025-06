Celebrará el Tec de Monterrey sus 40 años de existencia en Sinaloa con un libro

Agregó que, si bien esta institución forja a estudiantes, también aporta mucho de lo que hace a la comunidad donde se encuentre.

Jaime Félix Pico detalló que en este libro se realizaron más de 80 entrevistas, a maestros y ex directores académicos, consejeros, ex alumnos, ex presidentes de la asociación, entre otros, realizando una investigación histórica y así conocer la identidad de la misma desde sus orígenes.

Primero, dijo, la idea era hacer un folleto, pero fue gracias a la información que se obtuvo, y al trabajo de equipo que se realizó, que se decidió mejor hacer un libro.

“Gracias al trabajo de todos, creo que cumplimos el objetivo, hasta llegar al libro, motivado por la idea de celebrar este 40 aniversario, algo que para mí representa gran orgullo, porque yo también soy EXATEC, y tengo mucho que agradecerle a la institución, y una manera de hacerlo es con este libro”, resaltó.