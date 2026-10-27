Celebrará FIL Guadalajara cuatro décadas con lo más representativo de la literatura latinoamericana

‘Latinoamérica Viva’ contempla cinco mesas de trabajo que se llevarán a cabo del 29 de noviembre al 3 de diciembre, y las actividades iniciarán con el novelista chileno Ramón Díaz Eterovic, la escritora colombiana Juliana Gómez Nieto y la uruguaya Lalo Barrubia.

Para conmemorar su edición número 40, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara reunirá a figuras consagradas y voces emergentes de la literatura latinoamericana contemporánea a través de sus programas ‘Latinoamérica Viva’ y ‘Nombrar a Centroamérica porque Centroamérica Cuenta’.

El programa continuará con reflexiones sobre la realidad social e histórica a cargo de creadores como Laura Baeza (México), Alejandra Costamagna (Chile), Rosa Chávez Yacila y Stuart Flores (Perú), Sergio Gutiérrez Negrón (Puerto Rico) y Eliana Alves Cruz (Brasil). Asimismo, las autoras Mariantuá Correa (Colombia), Ana García Bergua (México) y Claudia Ulloa Donoso (Perú) abordarán la noción del territorio y el desarraigo, mientras que el cierre estará a cargo del artista de spoken word Bocafloja (México), Jesús Diamantino (Chile) y Stênio Gardel (Brasil).

Esta muestra es organizada por la FIL Guadalajara y respaldada por los ministerios de cultura de Chile, Colombia, Uruguay, Perú y Brasil, además de instituciones culturales y sellos editoriales de la región.

Por su parte, el programa ‘Nombrar a Centroamérica porque Centroamérica Cuenta’, en su undécima emisión realizada en colaboración con el Festival Centroamérica Cuenta, desarrollará dos encuentros en el salón A del Área Internacional para discutir temas como la posmemoria, la nostalgia millennial y las expresiones del cyberpunk caribeño.

La primera mesa, centrada en los nuevos estilos narrativos y estéticas del futuro, se realizará el martes 1 de diciembre a las 19:00 horas con la participación de Jeanny Chapeta (Guatemala), Daniel Quirós (Costa Rica), Rey Andújar (República Dominicana) y Roberto Cambronero (Costa Rica). La segunda sesión, programada para el miércoles 2 de diciembre a la misma hora, reunirá a Dina Fernández (Guatemala), Cezanne Cardona (Puerto Rico), Eduardo Flores Arróliga (Nicaragua) y Fátima Villalta (Nicaragua) para debatir sobre las dinámicas de poder, la estructura familiar y los entornos naturales en el istmo.