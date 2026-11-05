$!Celebrará Huey Colhuacan 16 años de preservar y compartir la danza folclórica

“Nosotros tenemos este lema de que si fuiste Huey Colhuacan, siempre serás Huey Colhuacan”, expresó Ibarra.

A lo largo de este recorrido, la agrupación ha integrado a cerca de 700 bailarines de distintas generaciones, quienes han encontrado en el ballet un espacio para continuar su formación artística.

“Al salir de la preparatoria tienen la inquietud de seguir bailando y es ahí donde nace Huey Colhuacan, con esta intención de seguir compartiendo el folclor a nivel internacional, porque la verdad que han sido 16 años de una trayectoria muy bonita”, compartió.

Hace 16 años, el director Ricardo Manjarrez impulsó la creación de la compañía con ex alumnos que buscaban seguir desarrollándose en la danza y compartir el folclor más allá de las aulas.

Cecilia Ibarra, coordinadora de relaciones públicas y logística de la agrupación, destacó que este proyecto nació de la inquietud de un grupo de jóvenes por continuar bailando después de concluir sus estudios de preparatoria en el CETIS 107, donde participaban en concursos nacionales de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial.

La compañía folclórica Huey Colhuacan celebrará 16 años de trayectoria formando a generaciones de bailarines y manteniendo las tradiciones mexicanas, con el espectáculo Alegoría Folklórica, este sábado 7 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio.

El espectáculo Alegoría Folklórica reunirá a bailarines de Sinaloa, Nuevo León y Puebla en el Teatro Pablo de Villavicencio.

El espectáculo Alegoría Folklórica reunirá a bailarines de Sinaloa, Nuevo León y Puebla en el Teatro Pablo de Villavicencio.

También participarán integrantes del grupo perteneciente al Centro de Seguridad Social del IMSS.

También participarán integrantes del grupo perteneciente al Centro de Seguridad Social del IMSS.

Cecilia Ibarra, coordinadora de relaciones públicas y logística de Huey Colhuacan, comparte la trayectoria de la compañía a 16 años de su fundación.

Cecilia Ibarra, coordinadora de relaciones públicas y logística de Huey Colhuacan, comparte la trayectoria de la compañía a 16 años de su fundación. ( )

Actualmente, la compañía está integrada por 56 bailarines, bajo la dirección de Ricardo Manjarrez, con la asistencia de María José Zavala y la coordinación de utilería y vestuario de Teodoro Fraile.

La danza como formación y conocimiento

Más allá de los escenarios, Ibarra consideró que la danza folclórica representa una oportunidad para que los jóvenes aprovechen su tiempo libre, desarrollen habilidades y se acerquen al conocimiento de las tradiciones y las comunidades del País.

“Es maravilloso ver cómo los chicos que invertían su tiempo en cosas de ocio, desde los juegos, las convivencias, desean pertenecer al ballet, desean usar su tiempo libre en bailar”, comentó.

Explicó que la formación de los integrantes no se limita al aprendizaje de pasos y coreografías, sino que incluye investigación sobre las festividades, los pueblos y las expresiones culturales que representan.

Como ejemplo, mencionó el interés que han desarrollado algunos bailarines por conocer celebraciones tradicionales como la Candelaria, en Veracruz, y el Xantolo, en la Huasteca, a las que han acudido para observar y aprender directamente de estas manifestaciones.

“Se interesan por las festividades, por asistir a una comunidad indígena, hacer una investigación, compartir con los indígenas sus momentos más especiales y crecer en ese ámbito”, señaló.

El trabajo de Huey Colhuacan comienza con una planeación anual en la que se definen los montajes y repertorios. Posteriormente, se realiza la investigación cultural, se comparte con los bailarines y se trabaja en la técnica, las coreografías y la elaboración de vestuario y accesorios.

Ibarra subrayó que uno de los distintivos de la compañía es el respeto a las características de cada región.

“No es lo mismo bailar Jalisco que bailar Veracruz que bailar Huasteco. Entonces ellos saben identificar muy bien el estilo de cada montaje”, explicó.

Los propios integrantes participan en la elaboración de tocados, accesorios y penachos, lo que les permite involucrarse en todos los aspectos de las representaciones.

De Sinaloa a escenarios internacionales

La trayectoria de Huey Colhuacan también ha estado marcada por giras y experiencias que han puesto a prueba el compromiso de sus integrantes.

Ibarra recordó los viajes en los que han dormido en el suelo, sobre los vestuarios y realizado recorridos de más de 30 horas en autobús, con paradas mínimas y comiendo durante el trayecto.

Entre sus experiencias destacó una presentación en Scottsdale, Arizona, a donde acudieron alrededor de 13 bailarines para participar en un festival cultural de Día de Muertos organizado por la comunidad de esa localidad. Para hacerlo, recibieron apoyo mediante permisos humanitarios, sin visa.

Estas experiencias, consideró, han fortalecido el sentido de pertenencia y la identidad de quienes han formado parte del ballet.

Invitados de Nuevo León y Puebla

Para la celebración del aniversario 16, Alegoría Folklórica reunirá a agrupaciones de tres estados, con un programa que mostrará la diversidad de ritmos y expresiones de la danza tradicional mexicana.

Como invitados estarán el Conjunto Folklórico Regiomontano, de Nuevo León, que presentará chotis, redovas y polkas; así como el Ballet Nacional del Movimiento Antorchista, de Puebla, acompañado por el Ensamble San Miguelito.

Esta última agrupación ofrecerá danzas de guaguas y bailes antiguos y contemporáneos de Jopala, caracterizados por su alegría y movimiento.

Huey Colhuacan presentará un montaje representativo de Sinaloa, con bailes de la región centro-norte, estampas costeñas y el Carnaval de Mazatlán, acompañado por la música en vivo de la banda Tierra Blanca.

También participarán integrantes del grupo de adultos mayores Huey Colhuacan, perteneciente al Centro de Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Ibarra agradeció el respaldo de las instituciones que han acompañado el desarrollo de la compañía, entre ellas el Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Avilés Ochoa; el CETIS 107, Gabriel Vázquez, y del Centro de Seguridad Social del IMSS, Jared Alejandro Rubio Picos, y José Ángel Uzeta Montero, del departamento de Prestaciones Sociales del IMSS.

“Nos sentimos muy fortalecidos con las instituciones, nunca nos han dejado de la mano. Y vale la pena hacer el esfuerzo”.

Los boletos

La función será el sábado 7 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio. Los boletos estarán disponibles a través de Arema.mx, con localidades numeradas.

Función en Pericos

Como parte de las actividades del aniversario, el domingo 8 de noviembre, a las 17:00 horas, las agrupaciones invitadas se presentarán en la explanada del Centro Cultural Casa Peiro, en Pericos, Mocorito, con entrada gratuita.