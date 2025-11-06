Celebrará la Compañía Folclórica Sinaloense al Jiapsi Xochipilli

La Compañía Folclórica Sinaloense del Instituto Sinaloense de Cultura participará en el Festival de 31 aniversario del grupo folclórico Jiapsi Xochipilli, del CBTIS 224, con el espectáculo “Del falsete al taconazo”, bajo la dirección de la maestra Olimpia Chávez Arce, este viernes 7 de noviembre a las 17:00 horas en el Auditorio del Modular Inés Arredondo.

El grupo folclórico Jiapsi Xochipilli está integrado por alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) 224 de esta capital y es dirigido por el maestro Yahir Padilla, quien es además coreógrafo de la Compañía Folclórica Sinaloense, representativa del Gobierno del Estado.

En este Festival, la CFS presentará el mismo programa con el que participó exitosamente en el Festival Cultural Sinaloense de Cultura 2025, con la Gala “Encanto y tradición: del falsete al taconazo”, en el que resalta el encanto de México como sinónimo de pluriculturalidad, con cuadros regionales de Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Baja California Norte e Hidalgo.

La danza y la música son una de las formas más conocidas del folclor mexicano, así como también sus fiestas tradicionales son el reflejo de una cultura compuesta por elementos de diversas épocas que van desde la antigua civilización maya hasta las costumbres contemporáneas americanas; podríamos decir que son tradiciones prehispánicas que aún conservamos.

El huapango es una fiesta popular por excelencia representativa de varias regiones de México: la gente convive a través de la música, el zapateo y el canto con su singular falsete, en un espacio bien organizado que motiva a la expresión más pura de nuestras raíces musicales y dancísticas, mientras que el taconazo norteño reúne los ritmos clásicos del norte del país, la polka, el huapango, la redova y el chotis.

La Compañía Folclórica Sinaloense es una agrupación oficial del Gobierno de Sinaloa, fundada en el año de 1983, integrada en su mayoría por estudiantes y profesionales de la danza, dedicados a la investigación, fomento y difusión de la música, los bailes y las danzas de cada una de las regiones de nuestro territorio mexicano, con sus particulares características representadas en cada uno de sus espectáculos.