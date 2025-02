Celebrará la Banda Sinfónica Juvenil el amor y la amistad

La Banda Sinfónica Juvenil del estado celebrará el Día de San Valentín con música acorde a la ocasión, el viernes 14 de febrero a las 17:00 horas en el Ágora Rosario Castellanos del Instituto Sinaloense de Cultura.

La agrupación que dirige el maestro Baltazar Hernández Cano compartirá el programa Festejando al amor y a la amistad.

El programa que tendrá como solista al joven Hédrick Fernando López Inda en el clarinete y a la soprano Miroslava Elizabeth Aguilar, consta de música de cine, temas de grandes musicales y piezas alusivas al amor y la amistad.

Inicia con un tema de la serie Juego de tronos (Game of thrones) con los temas Game of thrones, The winds of Winter, The rains of Castamere y Finale, con arreglos para banda de Jay Bocook.

Le sigue la pieza Classical Canon, con arreglos de André Waignein; Yo soy tu amigo fiel (tema de la película Toy Story), de Randy Newman, con arreglo de Rieks van der Velde; Clarinete Polka, tema polaco tradicional con arreglo de Michael Nowak y en el que participa el joven Hédrick Fernando López Inda como solista en el clarinete.

El popurrí Lo mejor de Henry Mancini, con los temas Peter Gunn, Mr. Lucky, Charade y The swing march, con arreglos de Willy Hautvast, al cual siguen algunas canciones del musical Jesucristo Superestrella, de Andrew Lloyd Webber, como son I don’t know how to love him, Everything is alright, I only want to say y Hosanna.

De la banda Coldplay On Stage, con tema de la famosa banda británica como son Clocks, Lost y Viva la vida, de Guy Berryman, Jon Buckland, Will Champion y Chris Martin, con arreglos para banda de Michael Brown.

También temas del musical Grease (Vaselina), con las canciones Grease, Summer nights, Hopelessly devoted to you y You´re the one that I want, de varios autores, con arreglos de Willy Hautvast, así como de la película Saturday Night Fever (Fiebre del sábado por la Noche) con los temas Staying alive, How deep is your love y More than a woman y Night fever, con arreglos para banda de Willy Hautvast, y cierra con la canción Alegría (tema del espectáculo homónimo del Cirque du Soleil), con la voz de la soprano Miroslava Elizabeth Aguilar Pérez y arreglos de Frank Bernaerts.

La Banda en el Ágora es un programa de conciertos de la Banda Sinfónica Juvenil del Estado que tiene la finalidad de llevar la buena música a espacios abiertos para acercarla a todos los públicos y propiciar el esparcimiento y el deleite espiritual, así como contribuir a la cohesión familiar, al desarrollo humano y social, y al bienestar de todos los sinaloenses.