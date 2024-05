“Me pidieron información y yo saqué una maleta viejísima con todo lo que tenía, carpeta por carpeta, año por año y mi esposa me dice. ‘Oye, qué organizado’, ya tienes 50 años, hay que festejarlo, hay que organizar algo’ y dije sí, estoy de acuerdo contigo, pero en Puebla son muy pocas las personas que me conocen, yo te tendría que regresar a Culiacán y hacer este festejo en Sinaloa”, dijo.

“Siento muchísima emoción, tengo 75 años, no son poquitos y soy de la idea de que un ser humano entre más viejo, más susceptible... Yo encontré aquí una extensión grandísima de familia, amigos y siempre también he dicho, hay hermanos que son tus hermanos, pero no son tus amigos, pero encontramos amigos que son tus hermanos”.

Bailarín, coreógrafo, maestro, estos 50 años dedicado a las artes lo llena de orgullo.

“En Puebla brindo asesorías sobre el folclore, ayudo a los directores de grupos checando los trabajos para darles un poco más de sentido en lo que hacen escénicamente, si tienen que montar alguna pastorela también les brindo el apoyo teatral, así fue la experiencia que vivimos con el folclórico, que se convirtió en un grupo muy versátil, no solamente hacíamos danza, montábamos pastorelas, tuvimos tres temporadas de hacer villancicos, cantados por ellos mismos con apoyos de maestros que nos auxiliaban con la parte vocal”.

Ibarra recordó cuando montaron una obra de teatro que escribió el maestro Ramón Mimiaga (qepd), se llamó Sinaloa danzante y romancero, creado específicamente para el Folclórico y en él se narraba la historia de Sinaloa desde la Conquista hasta el reparto de la tierra, el agrarismo, y los mismos muchachos eran actores, bailarines, cantantes y era un montaje muy bien logrado, la escenografía la hacía Adrián Rivera, y era el instructor de teatro, también nos apoyó Marta Salazar, Héctor García y Sergio López.

“Éramos más que bailarines, aprendimos a hacer espectáculos contínuos, son ligando estrategias para que no se desplomara, fuera alegre para que el final del espectáculo concluyera con eso que esperamos todos, que el público se pusiera de pie y aplaudiera”.

Recordó cuando se montó Fantasía sinaloense, el espectáculo que crearon para el Primer Festival Cultural de Sinaloa.

“El director de orquesta Enrique Patrón de Rueda nos convocó al maestro Manuel Chino Flores y a un servidor para que pudiéramos fusionarnos y trabajar espectáculo, recuerdo muy bien las palabras de Enrique me dice Maestro Santiago quiero que escuche algunas melodías sinaloenses que tienen maestras Chino para que haga una coreografía para Festival”, rememoró.

“La banda que dirigía el maestro Chino fue tocando alguna melodías, escuché, fui formando ideas, hice una selección de cinco melodías, suficientes para identificar nuestras tablas, y se le pidió que hiciera un popurrí, se hizo el arreglo y dijeron que le podía poner Sones de Sinaloa, dije que no porque eso no me llama la atención, voy a crear una historia, se llamará Fantasía sinaloense, y dice Enrique muy bien, el espectáculo se vaya así también”.

El espectáculo tuvo un gran alcance, el maestro Flores hizo un buen trabajo y el folclórico también.

Esta obra será representada en el homenaje con los bailarines que formaron parte del folclórico sinaloense, cuando él lo dirigía.

Santiago Ibarra viene de una familia de músicos, pero él abrazó la danza porque el ritmo lo llevaba en el cuerpo.

“Yo decidí hacer danza porque en sexto año de primaria yo fui seleccionado de todos los que egresaban para bailar en el Festival de clausura dos bailables, continué con los estudios en la secundaria, para ir a la normal, quería salir como maestro”:

En los años 70 se integró al grupo de danza de Maly Carrasco y colaboró también con Rosalba Salazar y con el maestro José López Guzmán.

Después empezó a bailar en el Grupo Folclórico de la UAS, entonces de reciente creación, dirigido por Carmen Espinoza.

En 1976 formó el grupo Folclórico Colhuacan, de la entonces Difocur, donde ese mismo año recibió de la institución una beca para estudiar en la Academia Mexicana de Danza del INBA, en la Ciudad de México.

En 1980 formó el Grupo Infantil de Danza Folclórica del DIF y en 1985 fue invitado por la maestra Malú Palazuelos integrarse al área de Danza de Difocur, donde se hace cargo de la Coordinación, y posteriormente asume la dirección del Grupo Folclórico Sinaloense, con el que realizó giras anuales desde 1985 hasta el 2000, por Japón, Europa y Estados Unidos.

Ibarra fue acreedor del Premio Grammy en trayectoria artística, en la danza folclórica y recibió el doctorado Honoris Causa de las bellas artes y humanidades. También recibió un reconocimiento el Senado de la República por su trayectoria artística y labor en las artes.