El 24 de marzo el colectivo The Pink Power Band celebrará el 50 aniversario del lanzamiento de uno de los álbumes más importantes de la historia del rock, The dark side of the moon.

El concierto de rock multimedia se efectuará en el Patio Secreto del restaurante Patio Escobedo en el Centro Histórico y será una velada intima, ya que el cupo será limitado a 200 personas, así lo informó Martín Gavica, coordinador del evento.

El concierto dará inicio a las 20:00 horas con la apertura del Grupo Don Gato, para que a las 21:00 horas, se realice la presentación estelar.

“Disfrutaremos de un acto telonero por el Grupo Don Gato que rendirá un tributo a Soda Stereo”, comentó Gavica.

El Grupo The Pink Power Band tomará el escenario alrededor de las 21:00 horas, acompañando del Coro de la Armada Rosa, las cantantes Tere Dumat, que viene de las Ciudad de México, y la mazatleca Paloma Guerrero, quienes estarán acompañadas de la leyenda de la guitarra latinoamericana Alejandro Marcovich.

El repertorio constará de ocho de los temas más exitosos de Pink Floyd y la interpretación del album The Dark Side of the Moon en su totalidad.

Los boletos estarán a la venta ese día en Patio Escobedo. Para mayor información los interesados pueden comunicarse al 669 929 6934, con Martin Gavica.