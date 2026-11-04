Celebrarán 25 años de la Feria del Libro Los Mochis

Los Mochis celebrará su 25 Feria del Libro del 15 al 22 de noviembre, con la participación de escritores nacionales e internacionales con más de 100 actividades literarias, editoriales y artísticas para todos los públicos.

El evento, que se ha consolidado como uno de los acontecimientos literarios más relevantes, es organizado por el Gobierno de Sinaloa, a través del Instituto Sinaloense de Cultura, en coordinación con el Ayuntamiento de Ahome y el Comité Organizador. Las sedes principales incluyen la Biblioteca Morelos y la Escuela Vocacional de Artes.

María Teresa Flores Heredia, directora general del Instituto Municipal de Arte y Cultura, destacó el significado de alcanzar 25 años de historia y compromiso con la promoción de la lectura. Explicó que la celebración representa la permanencia de un proyecto cultural que ha trascendido generaciones.

Alfonso Orejel Soria, coordinador del Comité Organizador, recordó los inicios de esta iniciativa, cuando su permanencia parecía incierta. “Su continuidad ha sido posible gracias a la colaboración institucional y al respaldo de una comunidad que ha hecho suya esta celebración”, señaló.

El programa ofrecerá ocho días de presentaciones editoriales, encuentros con escritores, conversatorios, talleres, actividades infantiles y espectáculos artísticos. Las propuestas están dirigidas a niñas, niños, jóvenes y adultos, buscando acercar los libros a las familias ahomenses y habitantes de las sindicaturas.

Ernestina Yépiz, directora de Literatura y Publicaciones del Instituto Sinaloense de Cultura, informó que la edición contempla más de 60 actividades para niñas, niños y jóvenes, así como cerca de 40 presentaciones editoriales. Destacó la participación de la poeta Elsa Cross y la escritora Verónica Murguía.

Juan Salvador Avilés, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, resaltó el fortalecimiento de la actividad literaria en Sinaloa mediante la realización de ferias del libro en distintos municipios. “Estos esfuerzos contribuyen a consolidar un ecosistema cultural que impulsa la lectura, la escritura y el fortalecimiento de los espacios bibliotecarios en el estado”, expresó.

Entre los escritores que participarán se encuentran David Toscana, Élmer Mendoza, Eduardo Antonio Parra, Ana Clavel, Mario Bojórquez, Antonio Malpica, Roxana Elvridge-Thomas, Olivia Teroba, Andrés Acosta y Guillermo Henry. También se contará con la presencia de la poeta Elsa Cross y la escritora Verónica Murguía, galardonada con el Premio Nacional Letras de Sinaloa.

La programación se complementa con poesía, narrativa y conciertos nocturnos, integrando una propuesta cultural que trasciende las páginas de los libros para convertirse en una experiencia de encuentro.

A 25 años de su creación, la Feria del Libro Los Mochis mantiene su vocación como espacio de acceso al conocimiento y promoción de la lectura, celebrando la palabra escrita como herramienta para reflexionar y transformar la sociedad. La invitación está abierta a toda la ciudadanía.