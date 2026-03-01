Celebrarán a Gabriel García Márquez en Recoveco

Del 2 al 6 de marzo se llevará a cabo el vigésimo cuarto Festival Cultural Gabriel García Márquez, organizado por el Club de Lectura La Hojarasca y el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 133, de Recoveco, Mocorito.
Durante la fiesta del libro se rendirá homenaje y se develará una placa en honor del cantautor Víctor Franco por su compromiso con la cultura y la paz en Sinaloa, además, por su apoyo incondicional al Club de Lectura La Hojarasca y al Festival Cultural Gabriel García Márquez.
Más de 28 actividades culturales y de promoción de la lectura se llevarán a cabo durante cinco días, informó el coordinador del Festival Cultural Gabriel García Márquez, Guillermo Gallardo Murillo, quien destacó que el objetivo principal es fomentar entre los niños, jóvenes y habitantes de las comunidades rurales el desarrollo de habilidades lectoras, así como promover los valores como principios fundamentales para la convivencia social armónica y pacífica.
Agradeció el apoyo que brindan a la organización del evento a escritores, conferencistas, talleristas, personal del CBTA 133, así como a instituciones como el Instituto Sinaloense de Cultura, Casa Peiro, Universidad Autónoma de Sinaloa, y a diputados del Congreso del Estado.
Luego de invitar a todos al Festival Cultural, indicó que durante la próxima semana se presentarán libros, habrá talleres de lectura, dibujo, pintura y escritura de minificciones y poesía, así como teatro y música.
La inauguración del evento se realizará el lunes a las 9:00 horas con la presencia de autoridades federales, estatales y municipales.
Se espera, dijo Gallardo Murillo, que asista el titular de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, Mario Hernández González, así como la titular de la SEPyC, Gloria Himelda Félix Niebla; el director del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Salvador Avilés Ochoa; el Alcalde de Mocorito, Enrique Parra Melecio; la coordinadora estatal de la DGETAyCM en Sinaloa, Ana Rosa López Pimental, el director del CBTA 133 y anfitrión del evento, Jesús Antonio Soto Cota, entre otros funcionarios.
El mismo lunes, a las 11:00 horas, se presentará el libro Odio y opio, por su autor Juan Esmerio Navarro y habrá una presentación de danza contemporánea auspiciada por el Isic.
El martes 3 de marzo, la cartelera incluye la presentación de la escritora Georgina Martínez Montaño, quien presentará en Casa Peiro, Pericos, los libros Los ojos de Inés y Annia, la venadita que danza; Susana Delgado presentará su libro Bajo la piel, lo que arde, en el CBTA; estará también el escritor Alfonso Orejel, quien impartirá un taller de minificciones de terror y luego presentará su libro Un trago de moscas. Cerrará el programa Daian Miroslava Ochoa Sánchez, con su libro Esperanza en mi ventana.
El miércoles estará en el CBTA 133 de Recoveco el Secretario de Desarrollo Económico de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, para presentar su libro Pablo Neruda en Sinaloa; posteriormente, Guillermo Gallardo y estudiantes presentarán el libro Cuando la voz vuela, una compilación de cuentos y poesías de alumnos ganadores de concursos estatales de CBTAs y Cetmar del estado. Se llevará a cabo también una tertulia literaria donde participarán integrantes de clubes de lectura de todo Sinaloa y para concluir se presentará el Trío Azteca, auspiciado por el Instituto Municipal de Cultura de Culiacán.
El jueves se presentarán las novedades editoriales del Isic y de la UAS; el poeta Rubén Rivera impartirá un taller de poesía para niños de primaria y posteriormente presentará su libro La canción del pescador. También habrá Teatro de calle y cuentacuentos (Caimanero y Recoveco), auspiciados por el Isic.
Al final se hará una visita al predio Macondo, donde reposan las cenizas del Profesor Cruz Hernández Fermín, fundador del Festival cultural y del Club de Lectura La Hojarasca, donde se leerá en voz alta un capítulo del libro El realismo mágico, del Profe Cruz.
El viernes 6 se rendirá un homenaje al cantautor Víctor Franco a quien se le develará una placa en el vestíbulo del CBTA 133. Al concluir se presentarán los libros De bahías, amores y otros arrebatos dramáticos, del escritor Ramón Perea Rubio; así como el libro Voces del caracol.
Por último, el monero Ricardo Sánchez Bobadilla impartirá un taller de caricatura política.