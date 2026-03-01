Celebrarán a Gabriel García Márquez en Recoveco

Del 2 al 6 de marzo se llevará a cabo el vigésimo cuarto Festival Cultural Gabriel García Márquez, organizado por el Club de Lectura La Hojarasca y el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 133, de Recoveco, Mocorito.

Durante la fiesta del libro se rendirá homenaje y se develará una placa en honor del cantautor Víctor Franco por su compromiso con la cultura y la paz en Sinaloa, además, por su apoyo incondicional al Club de Lectura La Hojarasca y al Festival Cultural Gabriel García Márquez.

Más de 28 actividades culturales y de promoción de la lectura se llevarán a cabo durante cinco días, informó el coordinador del Festival Cultural Gabriel García Márquez, Guillermo Gallardo Murillo, quien destacó que el objetivo principal es fomentar entre los niños, jóvenes y habitantes de las comunidades rurales el desarrollo de habilidades lectoras, así como promover los valores como principios fundamentales para la convivencia social armónica y pacífica.

Agradeció el apoyo que brindan a la organización del evento a escritores, conferencistas, talleristas, personal del CBTA 133, así como a instituciones como el Instituto Sinaloense de Cultura, Casa Peiro, Universidad Autónoma de Sinaloa, y a diputados del Congreso del Estado.

Luego de invitar a todos al Festival Cultural, indicó que durante la próxima semana se presentarán libros, habrá talleres de lectura, dibujo, pintura y escritura de minificciones y poesía, así como teatro y música.

La inauguración del evento se realizará el lunes a las 9:00 horas con la presencia de autoridades federales, estatales y municipales.

Se espera, dijo Gallardo Murillo, que asista el titular de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, Mario Hernández González, así como la titular de la SEPyC, Gloria Himelda Félix Niebla; el director del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Salvador Avilés Ochoa; el Alcalde de Mocorito, Enrique Parra Melecio; la coordinadora estatal de la DGETAyCM en Sinaloa, Ana Rosa López Pimental, el director del CBTA 133 y anfitrión del evento, Jesús Antonio Soto Cota, entre otros funcionarios.

El mismo lunes, a las 11:00 horas, se presentará el libro Odio y opio, por su autor Juan Esmerio Navarro y habrá una presentación de danza contemporánea auspiciada por el Isic.