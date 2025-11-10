Celebrarán a Norma Bazúa en la Feria del Libro de Los Mochis con encuentro de poesía

Como un espacio para la conversación, el conocimiento, la reflexión, el pensamiento, los afectos, la lectura y la creación poética, del 16 al 23 de noviembre, se celebrará la Feria del Libro de Los Mochis; donde se llevará a cabo también el Primer Encuentro de Poesía Norma Bazúa.

El encuentro es organizado por la Dirección de Literatura y Editorial del Instituto Sinaloense de Cultura a fin de visibilizar y celebrar la vida y la obra de esta enorme poeta sinaloense, además de reunir escrituras, rostros y voces de algunas de las figuras que actualmente conforman el mapa de la poesía en México.

En esta primera emisión participarán poetas de Sinaloa y de otras regiones del país, como Eduardo Saravia, Anaclara Muro, Diana del Ángel, Jorge Ortega, Roxana Xamán, Gloria Manyula, Issac Cordero, Francisco Bojórquez, Guadalupe Lezama, Roberto López Martínez, Brenda Ríos, Baudelio Camarillo, Claudia Hernández de Valle Arizpe, Julia Melissa Rivas, María Padilla, Iván Rocha, Alfredo Soto, Manuel Parra Aguilar, Cecilia Bojórquez, Rubén Rivera, Ricardo Baldor, Kyra Galván, entre otras figuras de la poesía en México.

Como invitada especial, estará Roxana Elvridge Thomas, a quien se le hará entrega del Premio Letras de Sinaloa 2025.

Norma Bazúa, nació en Los Mochis, el 17 de mayo de 1928; y murió, en la Ciudad de México, el 23 de abril de 2011. A casi tres lustros de su muerte, se le sigue leyendo y es ya un clásico de la poesía no solo sinaloense, sino también mexicana.

Entre sus libros destacan A manera de pre-texto el mar, Como dibujando las distancias, Tengo miedo de sacudirle la raíz al sueño, Boceto para un palabrario, Varo entre remedios caseros, Aprender la muerte, Ataúd de arena, Momentos, De ser amor y muerte, Flor simultánea al fruto, Poundianas para la escena, Fuego entre glaciares, Una chispa del cuerpo y ya el incendio del sueño, entre otros que en conjunto hacen de su obra poética un universo en sí mismo.

La escritora estuvo siempre habitada por lo poético y su poesía se distingue por un lenguaje coloquial y un lirismo intenso; pero al mismo tiempo, por la belleza de sus metáforas, la creación de imágenes; la ironía y lo lúdico en el discurso; sin dejar de lado, una manifiesta musicalidad en el manejo del verso; así como diversos registros temáticos en su escritura: el sueño, la memoria, lo cotidiano, el paisaje, el amor , el erotismo, la muerte, el tiempo, la infancia, el instante y la palabra misma, entre otros muchos.

En octubre del 2011, el Instituto Sinaloense de Cultura, a través del Fondo Regional para la Cultura y las Artes (FORCA), publicó La desnudez de las palabras, una antología que reúne una muestra significativa de sus libros publicados hasta esa fecha, pues cabe señalar que después de ese año (año de su fallecimiento) se han publicado algunos otros, principalmente, por pequeñas editoriales que se esfuerzan por dar a conocer y difundir su obra que ya es ampliamente reconocida; y, conforme el tiempo pasa, tiende a cobrar una mayor dimensión.