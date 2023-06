Para celebrar el Día Mundial de la Música, la Banda Sinfónica Juvenil del Estado ofrecerá una gala musical el próximo miércoles 21 de junio, a las 18:30 horas, en el patio del Museo de Arte de Sinaloa, con un programa variado, de autores modernos y contemporáneos. La entrada es libre.

Bajo la dirección del maestro Baltazar Hernández Cano, el programa se integra con las piezas “Obertura Republicana (Chapultepec)”, de Carlos Chávez en una adaptación de Baltazar Hernández, con la marcha “Zacatecas”, el vals “Club verde” y “Adelita”.

Le sigue el tema “Buy a broom” (Compra una escoba), una canción de la lírica infantil inglesa con arreglos de Frank Winterbottom, la cual consta del tema y de seis variaciones: Para barítono y saxofones, para flauta píccolo, trombones, clarinetes, violonchelos y sax tenor, trompetas, tubas y contrabajos, cornos, y Glockenspiel (carrillón).

Otra pieza es el tema de “Baguira” (de la película “El Libro de la Selva”), de Ferrer Ferrán, para saxofón alto y banda, con el joven Francisco Javier Vázquez Sánchez como solista. Le sigue “Flautas celtas (para 2 flautas y banda), de Kurt Gäble, con Itzairis Guadalupe López Inda y Denia María Beltrán García como solistas.

Luego, la Segunda Suite para Banda (latino-mexicana), de Alfred Reed, integrada por las piezas “Son montuno”, “Tango (Serenata Sargaso)”, “Huaracha” y ”Pasodoble (¡A la corrida!)”

Cierra con “Jazz Suite No. 2”, de Dimitri Shostakovich, con arreglos para banda de Johan De Meij, integrada por los temas “Marcha”, “Vals lírico”, “Danza No. 1”, “Danza No. 2”, “Vals No. 2” y “Final”.

El 21 de junio de cada año se celebra el Día Mundial de la Música, que fue originado en Francia bajo el nombre de Fiesta de la Música, pero que hoy en día también conocemos como Día de Hacer Música o simplemente Día de la Música.

Este día tiene como objetivo promocionar la música en todos sus aspectos, fomentando que los músicos aficionados salgan a la calle a tocar y que se realicen conciertos gratuitos para que los aficionados puedan presenciar a sus artistas preferidos.

Es difícil imaginar una cultura en la que la música no juegue un papel vital. En el Día de la Música, gente de todo el mundo se reúne para celebrar su increíble poder.