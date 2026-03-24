Celebrarán Día Mundial del Teatro con ‘Sabueso’ en el Teatro Antonio Haas

Como parte del Día Mundial del Teatro, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizará en Mazatlán la presentación de la obra “Sabueso”, como parte de las actividades nacionales de la Red de Teatros del Seguro.

La función se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo, a las 18:00 horas en el Teatro Antonio Haas, del Seguro Social Viejo, con entrada libre y dirigida a público mayor de 16 años.

El montaje está a cargo de la compañía sinaloense La Terca Teatro, agrupación con 12 años de trayectoria, bajo la dirección de Teresa Díaz del Guante, integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

“Sabueso” es una pieza escénica basada en la investigación sobre la desaparición forzada en Sinaloa y en el testimonio de María Isabel Cruz Bernal, líder del colectivo Sabuesos Guerreras, a partir del caso de su hijo desaparecido.

La obra reconstruye la memoria y la búsqueda desde la mirada de una madre, abordando temas como la ausencia, la justicia y la lucha social.

El montaje ha formado parte de foros como la Muestra Nacional de Teatro y diversos festivales en el país.

Con esta actividad, el IMSS busca fomentar la cultura y el bienestar social a través del teatro, sumándose a la conmemoración del 27 de marzo.