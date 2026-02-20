Celebrarán el Día de la Lengua Materna, en la comunidad de Cuesta Alta, El Fuerte

Este sábado 21 de febrero celebrará el Instituto Sinaloense de Cultura, a través de la dirección de Patrimonio, Museos e Investigación, el Día Internacional de la Lengua Materna, con la jornada Nuestra lengua Yoremnokki es nuestra riqueza cultural, que reunirá actividades académicas y artísticas en la comunidad de la Cuesta Alta, perteneciente al Municipio de El Fuerte.

En este evento se conmemora el día de todas las lenguas indígenas de México, la importancia de salvaguardar la identidad de nuestras voces, de fortalecer la educación lingüística por medio de la enseñanza a nuestros niños y jóvenes quienes son parte fundamental de los pueblos originarios.

El programa lo dio a conocer Juan Avilés Ochoa, director del Isic, acompañado por María Inés Amézquita Ochoa, directora de Patrimonio, Museos e Investigación; Carmen Graciela Parra, jefa del departamento de Logística y Kathya Niyidtze De la Rocha, jefa del departamento de Museos Comunitarios.

Avilés Ochoa destacó que esta actividad conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna, y pone en el centro del trabajo, las comunidades originarias.

“Hemos atendido a través de diversos programas estas comunidades, a través del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC), que es uno de los programas que nos permiten apoyar en mayor medida, elementos que tienen que ver con la preservación de las lenguas maternas, como medio de transmisión de las culturas”, señaló.

Ahome, Escuinapa, San Ignacio, Mochicahui, y en esta ocasión en El fuerte, en una comunidad de alrededor de 350 habitantes,

Avilés Ochoa destacó la riqueza multicultural de Sinaloa, donde el Mayo Yoreme es la lengua originaria de las comunidades indígenas, ubicadas en Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Juan José Ríos, Sinaloa y un poco en Angostura, sin olvidar además a un pueblo que se resiste a desaparecer, como es el pueblo de Chametla, que es testimonio fiel de ese pueblo yoreme, pero la lengua prácticamente ha desaparecido por el paso del tiempo.

Carmen Graciela Parra compartió los pormenores del evento a realizarse el sábado, de 15:30 a 18:00 horas en la enramada de la comunidad de la Cuesta Alta, perteneciente al municipio de El Fuerte, con la participación del Coro de niños que dirige el maestro Rufino López, cantando en yoremnokki, presentaciones de danzas de pascola y venado, teatro comunitario indígena, con algunas mujeres de la comunidad; un corredor artesanal y gastronómico, así como talleres interactivos para promover la lengua indígena.

María Inés Ochoa destacó el trabajo realizado por el maestro Rufino López con los niños de las comunidades indígenas del norte del estado, integrándolos en este coro que tendrá participación especial en este evento que busca difundir su riqueza cultural.

El objetivo de esta celebración, instituida por la UNESCO en el año 2000 es fomentar el reconocimiento y la valoración de los conocimientos tradicionales como elementos fundamentales para la conservación de la biodiversidad, promoviendo el intercambio de experiencias y prácticas entre comunidades indígenas, académicos, y organizaciones ambientales, con el fin de identificar estrategias colaborativas para preservar tanto las lenguas maternas como los recursos naturales de manera sostenible.

En la jornada cultural de este sábado, participan además del ISIC, los ayuntamientos de El Fuerte, Choix y Ahome, la Delegación Zona Norte del Isic, el INPI y Cobaes.

El evento es gratuito y abierto al público en general.