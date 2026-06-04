Celebrarán el Día de la Música en el Centro Histórico de Mazatlán

Este sábado 6 de junio, a partir de las 17:00 horas, el Centro Histórico de Mazatlán se transformará en una celebración artística durante el Día de la Música 2026, una jornada que reunirá talento y algunas de las voces más destacadas que han representado a la ciudad dentro y fuera de México.
Entre las múltiples propuestas que integran esta gran fiesta cultural, el Escenario 2 “Interactuando con la Música”, ubicado sobre la calle Constitución, ofrecerá una experiencia especialmente diseñada para niños, jóvenes y familias que deseen acercarse al arte de manera dinámica y divertida.
Alumnos y maestros de la Escuela de Música del Centro Municipal de Artes compartirán actividades participativas que permitirán a los asistentes descubrir el universo musical desde una perspectiva lúdica y formativa. La convivencia incluirá dinámicas musicales, juegos de interacción y espacios donde el público podrá integrarse activamente a la celebración.
Como parte de esta experiencia se distribuirán mandalas para iluminar y colorear, una actividad que fomenta la creatividad, la concentración y el disfrute en familia. Además, coloridas botargas estarán presentes para convivir con los asistentes, tomarse fotografías y crear recuerdos inolvidables durante esta jornada dedicada a la música.
La emoción continuará en el Escenario 3 “Recuerdos y Nostalgia”, instalado en el emblemático kiosco de la Plazuela Machado, donde el talento artístico del Centro Municipal de Artes ofrecerá una velada cargada de sensibilidad, memoria y calidad interpretativa.
El elenco de la Escuela de Música del CMA interpretará un repertorio especialmente seleccionado para esta fecha, integrado por canciones que han acompañado distintas generaciones y que forman parte del patrimonio sentimental de miles de personas.
Este escenario reunirá además a destacadas figuras del canto que en los últimos años han llevado el nombre de Mazatlán a escenarios nacionales e internacionales, convirtiéndose en embajadores del talento artístico surgido en la ciudad.
La presencia del maestro Enrique Patrón De Rueda, una de las personalidades más influyentes de la formación vocal y operística en México, dará un significado especial a esta celebración en este escenario, fortaleciendo el vínculo entre la tradición musical de Mazatlán y las nuevas generaciones de intérpretes.
El Día de la Música no será solamente una sucesión de conciertos. Será una oportunidad para convivir, caminar por las calles del Centro Histórico, descubrir nuevos talentos, reencontrarse con la memoria musical y compartir con familiares y amigos una experiencia que confirma el lugar privilegiado que ocupa la cultura y las artes en la vida de los mazatlecos.