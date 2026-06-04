Celebrarán el Día de la Música en el Centro Histórico de Mazatlán

Este sábado 6 de junio, a partir de las 17:00 horas, el Centro Histórico de Mazatlán se transformará en una celebración artística durante el Día de la Música 2026, una jornada que reunirá talento y algunas de las voces más destacadas que han representado a la ciudad dentro y fuera de México.

Entre las múltiples propuestas que integran esta gran fiesta cultural, el Escenario 2 “Interactuando con la Música”, ubicado sobre la calle Constitución, ofrecerá una experiencia especialmente diseñada para niños, jóvenes y familias que deseen acercarse al arte de manera dinámica y divertida.

Alumnos y maestros de la Escuela de Música del Centro Municipal de Artes compartirán actividades participativas que permitirán a los asistentes descubrir el universo musical desde una perspectiva lúdica y formativa. La convivencia incluirá dinámicas musicales, juegos de interacción y espacios donde el público podrá integrarse activamente a la celebración.

Como parte de esta experiencia se distribuirán mandalas para iluminar y colorear, una actividad que fomenta la creatividad, la concentración y el disfrute en familia. Además, coloridas botargas estarán presentes para convivir con los asistentes, tomarse fotografías y crear recuerdos inolvidables durante esta jornada dedicada a la música.