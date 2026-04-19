Celebrarán el Día Mundial de la Madre Tierra con el Festival de la Tierra

El Instituto Municipal de Cultura Culiacán llevará a cabo el “Festival de la Tierra 2026”, una jornada de dos días de actividades, 22 y 23 de abril, con presentaciones artísticas, charlas, Enjambre de ideas, plantaciones, círculos de lectura, talleres, Reto Naturalista Urbano, Proyectos Culturales Comunitarios, todo ello con el propósito de promover una nueva y mejor cultura de paz, ciudadanía cultural y de cuidados del medio ambiente.

Será una celebración por el Día Mundial de la Madre Tierra, en la que participarán alumnos de instituciones educativas del nivel básico y medio superior, artistas, académicos, investigadores, grupos sociales, unidades de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales (Emiliano Zapata -Estación Obispo y Pueblos Unidos-, El Salado, Costa Rica, Culiacancito, Baila -Laguna de Canachi), Centros Culturales de Costa Rica y Quilá, y dependencias municipales.

Los trabajos iniciarán el miércoles 22 de abril a las 8:30 de la mañana en la Escuela Primaria “Eustaquio Buelna” con la presentación de “El rugido de la Tierra, la historia de Jaguarín” por la cuentacuentos Georgina Martínez Montaño, el espectáculo musical “Juego a que te canto” con Jero y la plantación simbólica de árboles en el patio escolar.

Durante los dos días se continuarán las diversas actividades. Compartimos la programación completa de actividades del Festival de la Tierra 2026 “Letras y Raíces: cultura que florece”.

Festival de la Tierra 2026

Miércoles 22 de abril

8:30 horas

Inauguración del Festival de la Tierra

Presentación de “El rugido de la Tierra, la historia de Jaguarín”, con Georgina Martínez

Plantación simbólica de árboles en el patio escolar

Espectáculo musical “Juego a que te canto”, con Jero, en la Primaria “Eustaquio Buelna”.

12:00 horas

Charla-conferencia

“Áreas verdes sostenibles y su importancia en zonas urbanas”, con el biólogo José Dehesa Mitre, en la Biblioteca “Rosa María Peraza” (interior del Centro Cívico Constitución)

12:30 horas

“Cantemos juntos en mi barrio: Canto coral por la Tierra”, en la Primaria “Rita López Zazueta”

Todo el día:

Identificación, recolección y trasplante de plantas de Chicozapote, Palma Real, Buganvilias y Flor del Desierto, en el Centro Cultural del Valle de San Lorenzo (Quilá), Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Culiacán, Bibliotecas de El Salado, Pueblos Unidos, Estación Obispo, Costa Rica, Tabalá y Culiacancito.

Jueves 23 de abril

8:00 horas

Inauguración de la “Biblio Casita”, en CETIS 107 / Col. Infonavit Humaya

10:00 horas

Conferencia “Guía para el manejo del arbolado urbano de Culiacán”, con biólogas Mercedes Morales y Mirtha Burgos, en CBTIS 224.

11:00 horas Taller “Culiacán Silvestre”, Ciencia desde tu celular con iNaturalist, con el biólogo Wualfredo Ávila Chancellos y David Lara Bojórquez, en el Museo de Historia Regional de Sinaloa.

Todo el día

Actividades conmemorativas del Día de la Tierra, en Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Culiacán, El Salado, Pueblos Unidos, Estación Obispo, Costa Rica y Baila.