Celebrarán el Día Mundial del Juego con actividades artísticas para la niñez

Porque jugar es un derecho universal de las infancias, fundamental para su desarrollo cognitivo, emocional y social, el Instituto Sinaloense de Cultura realizará la celebración del Día Mundial del Juego con una atractiva jornada de actividades lúdicas y artísticas.

Esta fecha significativa, oficialmente decretada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2024, responde a la vital pertinencia de promover y proteger el derecho de niñas y niños al juego, propósito contemplado en el artículo31 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

En consonancia con el compromiso institucional de garantizar los derechos culturales de la niñez, el programa Alas y Raíces Sinaloa ha diseñado una agenda descentralizada que, en esta ocasión, girará en torno a la temática de la fiesta del balompié, con actividades con de entrada libre en los municipios de Mocorito, Ahome y Culiacán.

El jueves 11 de junio, en Mocorito, se llevará a cabo el espectáculo Goles de juegos y cantos (Música interactiva con Jero), a las 8:30 horas, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", comunidad de Caimanero, Mocorito.

Ese mismo día, a las 10:00 horas, en Ahome, se presentará Goles de Cuentos (Narración oral con Maribel Valdez), en las instalaciones de la Escuela Primaria Indígena "Cuauhtémoc", comunidad de Goros N° 2, Ahome, Sinaloa.

Las actividades continuarán el sábado 13 de junio, a las 11:00 horas, en el Museo de Arte de Sinaloa ubicado en Rafael Buelna y Ruperto. L. Paliza, con la presentación de Entre goles, aventuras y amistad.