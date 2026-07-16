Celebrarán la Gran Fiesta Franco Mexicana en 21 ciudades del país

Asimismo, se dio a conocer la programación de Francia como país invitado del Festival Internacional Cervantino 2026 y las actividades artísticas con las que el INBAL se sumará a esta celebración.

En la conferencia de prensa La Gran Fiesta Franco-Mexicana, realizada en el Instituto Francés de América Latina (IFAL), se presentó el programa cultural del Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas entre Francia y México, que reunirá cerca de 200 actividades.

El gobierno de Francia celebrará dos siglos de historia compartida con México con la Gran Fiesta Franco-Mexicana, y un programa que contempla actividades artísticas, académicas y científicas en 21 ciudades del país, del 1 de septiembre al 30 noviembre.

El gobierno de Francia anunció la celebración que conmemora dos siglos de historia compartida con México.

El gobierno de Francia anunció la celebración que conmemora dos siglos de historia compartida con México.

“El arte y la cultura tienen, sin lugar a duda, un punto central en esta celebración”, destacó Alejandra de la Paz, directora general del INBAL.

El Instituto Nacional de Bellas Artes, señaló, participará con una amplia programación que incluye conciertos, teatro, ópera, exposiciones y proyectos de creación contemporánea, en colaboración con el Festival Internacional Cervantino, el Centro Pompidou y otras instituciones francesas.

“Este bicentenario es también una punta de lanza para una colaboración creativa entre nuestras instituciones y estamos seguros de que este trabajo conjunto continuará en el futuro”.

Destacó también que esta conmemoración fortalecerá los vínculos culturales entre México y Francia.

Se prevé la participación de las más grandes instituciones artísticas francesas, como la Comédie-Française, les Manufactures Nationales y el Chaillot-Théâtre National de la Danse, además de casi 250 exponentes, entre ellos los escritores Emmanuel Carrère y J.M.G. Le Clézio.

Participaron la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado Pérez; la embajadora de Francia en México, Delphine Borione; el consejero cultural y director del IFAL, Jean-François Guéganno, y la directora general de Promoción y Festivales Culturales, Valeria Palomino