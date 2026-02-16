Celebrarán la identidad nacional con el concierto ‘Yo Soy Mexicano’

Una velada que reunirá canciones rancheras, boleros, sones y huapangos compartirá el tenor Ezequiel Ojeda, el sábado 7 de marzo a las 17:00 horas, en el Museo de Arte de Mazatlán.

El concierto “Yo Soy Mexicano” será una gala dedicada a los grandes clásicos de la música nacional.

El programa contempla un recorrido por la época dorada de la música mexicana, con interpretaciones emblemáticas del repertorio ranchero, boleros tradicionales, sones y huapangos que forman parte del patrimonio sonoro del país.

Ezequiel Ojeda estará acompañado por el Mariachi Occidental de Mazatlán, agrupación reconocida por su calidad interpretativa y arraigo en la tradición musical sinaloense, también estará acompañado por el pianista de talla nacional Juan Pablo García y artistas invitados.

Este concierto busca apoyar a talentos de la región y fortalecer la difusión de la música mexicana como expresión artística y cultural, generando un espacio de encuentro para las familias mazatlecas y visitantes, en un recinto emblemático del Centro Histórico.

Ezequiel Ojeda, originario de Guadalajara, Jalisco, inició su formación musical en Tijuana, B.C., en el Conservatorio de Música de la OBC, siendo alumno de Ignacio Clapés. Realizó estudios en España en la Escuela Superior de Canto de Madrid y tomó clases magistrales con destacados maestros como Pedro Lavirgen.

Ha participado en producciones de La Bohème, Carmen, Elíxir de Amor, Carmina Burana y El Mesías de Haendel, además de competir en certámenes en España, Canadá, Estados Unidos, Italia y México.

Como solista, ha formado parte de importantes festivales nacionales como FAOT, Cervantino, Ópera en la Calle y San Marcos. Es fundador de proyectos como Flash-mob Opera Ambulante y La Gran Caja de Música, y actualmente promociona su primer álbum discográfico, “AMA y CREE”.

Los boletos

Los boletos tienen un costo de 350 pesos y estarán a la venta a partir del miércoles 18 de febrero.